قائمة الأهلي لمباراة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق التي تسافر إلى المغرب، اليوم، للدخول في معسكر؛ استعدادا لمباراة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال، المقرر لها في 30 أيار/مايو الجاري.

وتغادر بعثة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة الدولي بعد قليل في طريقها إلى المغرب، وذلك استعدادا لملاقاة فريق الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة ٢٨ لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: حمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانغ ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الإثنين المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ في وقت سابق، تعيين الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكما للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في ملعب مركب محمد الخامس بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي.

وأرسل الـ“كاف“ خطابا رسميا للأهلي والوداد عبر اتحادات الكرة في بلادهما يخطرهما بطاقم تحكيم تلك المباراة.

ويساعد غوميز طاقم تحكيم مكون من الجنوب أفريقي زاخيل توسي مساعدا أولا، وسورو فاتسون مساعدا ثانيا من ليسوتو، والأنغولي هيلدر مارتينيز حكما رابعا.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد للإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده السوداني محمد عبدالله، والتونسي هيثم قيراط.