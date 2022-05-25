محمد صلاح يؤكد استمراره مع ليفربول "الموسم المقبل"

أكد الدولي المصري، محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أنه مستمر مع ناديه على الأقل الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

ولم يجدد الجناح المصري عقده مع ليفربول حتى الآن على الرغم من انطلاق مفاوضات تجديد عقده مع ناديه منذ عدة أشهر، حيث لم يصل الطرفان لاتفاق.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: ”بدون شك أنا مستمر الموسم المقبل“.

إلى ذلك، كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن وجود ”فرصة جيدة“ للمشاركة تياغو ألكانتارا في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام ريال مدريد في باريس.

وفقد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير بالموسم يمنح فريقه حافزا إضافيا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز بملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، لكن مانشستر سيتي انتفض أيضا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ليحتفظ بلقب الدوري.

ويطمح ليفربول، الذي فاز بالفعل بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لإضافة لقب سابع لسجله في دوري الأبطال عند مواجهة ريال مدريد في استاد فرنسا في العاصمة باريس.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت إنه من المرجح أن يتدرب لاعب خط الوسط مع زملائه بعد ظهر يوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الخروج في الشوط الأول أمام ولفرهامبتون واندرارز.

ويأمل كلوب أن يكون تياغو جاهزًا لمباراة السبت أمام ريال مدريد في باريس، وقد رد على سؤال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بشأن فرص صاحب القميص رقم 6 في المشاركة بالنهائي قائلا : ”التقيت به الآن في الداخل فقط … فرصة جيدة. لذلك سوف يتدرب بعد ظهر اليوم.