رونالدينيو: يجب أن يكون صلاح سعيدا بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له

قال رونالدينيو نجم البرازيل السابق اليوم الأربعاء إنه من المهم لمحمد صلاح قائد منتخب مصر أن يكون سعيدا بغض النظر عن الفريق الذي يلعب بين صفوفه، سواء استمر مع ليفربول لفترة أخرى أو اختار الرحيل.

وينتهي عقد المهاجم المصري مع وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده حتى الآن.

ودخل صلاح في مفاوضات مع ليفربول منذ شهور لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، بينما تحدث يورغن كلوب مدرب الفريق عن أن النادي قدم عرضا لصلاح وما زال ينتظر موافقته.

🗣 رونالدينيو في زيارته لمصر: أحب مشاهدة محمد صلاح وهو يلعب لأنه واحد من بين الأفضل بالعالم .. كنت أتمنى أن ألعب بجواره. pic.twitter.com/iy2iTcuHWe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وأضاف رونالدينيو على هامش زيارته لمصر بدعوة من شركة الشرقية للدخان التي تملك فريقا في الدوري المصري الممتاز ”من المهم أن يكون صلاح سعيدا بغض النظر عن النادي الذي يلعب ضمن صفوفه.

”الكرة هي من تجعل اللاعب سعيدا وليس النادي، ويجب أن يكون اللاعب سعيدا“.

وفاز صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وتقاسم الجائزة هذا الموسم مع سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما قاد المهاجم المصري الذي سيتم 30 عاما الشهر المقبل فريقه للقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويأمل صلاح في قيادة ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في أربعة مواسم عندما يواجه ريال مدريد في النهائي السبت المقبل.

Mais um dia lindo e abençoado por aq!!! Egito.. tô na área 🇪🇬🤙🏾 pic.twitter.com/MPhR30jSVU — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) May 24, 2022

كما تحدث رونالدينيو عن بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان بعدما كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال ”كما قلت المهم أن يكون اللاعب سعيدا. أشعر بسعادة عندما يكون أصدقائي سعداء“.