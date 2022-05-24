أحمد دياب: عمر كمال عبدالواحد مرتبط بعقد طويل الأمد مع فيوتشر ولا نية لعودته للزمالك

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة؛ رئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر على أن عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن للفريق، مستمر مع النادي ولا توجد نية لعودته إلى الزمالك.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية إن ”عمر كمال لاعب في نادي فيوتشر بعقد طويل الأمد“.

وأضاف: ”لا توجد نية للتفريط فيه أو أي لاعب سواء الحارس محمد صبحي أو المهاجم أحمد عاطف“.

يذكر أن عمر كمال انضم لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري بعقد ثلاثي مع الزمالك، بعدما فشل النادي الأبيض في قيده بسبب عقوبة إيقاف القيد.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت تواصل مسؤولو القلعة البيضاء مع اللاعب لإخطاره بحاجة الزمالك لخدماته في الموسم المقبل، ورحب اللاعب بالعودة وارتداء القميص الأبيض.

ويأتي تواصل مسؤولي الزمالك مع اللاعب رغم عدم حسم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، موقف عودة عمر كمال عبدالواحد الذي يلعب حالياً في صفوف فيوتشر، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح أمير في تصريحات تليفزيونية: ”أفضل تأجيل هذا الموضوع لنهاية هذا الموسم، لم أتقابل أو أتواصل مع عمر كمال“.

وأضاف: ”في نهاية الموسم أو قبل نهايته بأسابيع قليلة سأتواصل معه ومع ناديه ونرى الموقف القانوني ومصلحة نادي الزمالك“.

وخاض عمر كمال عبدالواحد 17 مباراة رفقة فيوتشر هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً.