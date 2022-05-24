أشرف بن شرقي يثير جدلًا حول مستقبله مع الزمالك برسالة غامضة (صورة)

أثار المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا حول مستقبله مع نادي الزمالك، بعد ”رسالة غامضة“ منه إلى متابعيه.

ونشر أشرف بن شرقي رسالة غامضة منه إلى متابعيه عبر خاصية ”ستوري“ إنستغرام قال فيها باللغة الإنجليزية: ”الجميع يتحدث، لكن لا أحد يعلم الحقيقة، قريبًا سيعرف الجميع الحقيقة، شكرًا لكم على تفهمكم للموقف“.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك، نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده مع النادي الأبيض.

وكتب أشرف بن شرقي هذه الرسالة بعد تقارير صحفية أشارت إلى عقد المهاجم المغربي جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي للانضمام للقلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وأشار الإعلامي عمر ربيع ياسين إلى أن أشرف بن شرقي وقّع بالفعل عقود انضمامه إلى الأهلي، بعد الاتفاق فيها على كافة البنود الخاصة بالتعاقد، وتلبية القلعة الحمراء لكل طلبات اللاعب المالية.

يذكر أن أشرف بن شرقي انضم لصفوف الزمالك في 2019 قادمًا من الهلال السعودي بعقد يمتد إلى 3 سنوات تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفي الموسم الجاري لعب المهاجم المغربي البالغ من العمر 27 عامًا مع الزمالك 23 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف، وقدّم 6 تمريرات حاسمة.