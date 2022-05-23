الزمالك يهزم أسوان ويتأهل لنهائي كأس مصر 2021

تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية لكأس مصر 2021 بعد فوزه 2/1 على أسوان، اليوم الإثنين، في نصف النهائي.

وسجل محمد جدو هدا لأسوان في الدقيقة التاسعة، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وسجل يوسف إبراهيم أوباما هدف التقدم للمارد الأبيض في الدقيقة 36.

بتصديه لركلتي جزاء، محمد عواد يحمي عرين الزمالك مجدداً للعبور إلى المباراة النهائية.🧤 محمد عواد هو فارس مباراة اليوم. 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/EKPhWOk3Dy — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 23, 2022

وتصدى محمد عواد حارس الزمالك لركلتي جزاء سددهما محمد رزق وأحمد دحروج في الدقيقتين 55 و75.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع بيراميدز في ربع النهائي، والفائز من هذه المواجهة سيلعب أمام بتروجيت في نصف النهائي.

وكانت آخر مواجهة بين الزمالك وأسوان في يونيو 2021 في الجولة الـ26 من الدوري المصري، وفاز الزمالك 3/0.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر 2021 يوم 21 يوليو المقبل.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019/2020، وكان هذا اللقب الـ37 للمارد الأحمر في البطولة، وهو أكثر من نال اللقب، في حين نال الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة آخرها عام 2019.

مواعيد المباريات

وقبل أيام حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2020/2021.

وبحسب الاتحاد المصري، فإن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام يوم الأحد، 26 يونيو، على استاد القاهرة، الساعة 21:30.

أما في كأس مصر 2021/2022 فتقرر أن يلعب الأهلي والمنصورة في دور الـ32 يوم الأحد 12 يونيو على استاد الجيش ببرج العرب الساعة 18:30، في حين يلعب الزمالك مع الداخلية يوم الإثنين 13 يونيو على استاد القاهرة الساعة 20:00.

وكانت آخر مواجهة بين الأهلي وبيراميدز يوم 8 مارس في الجولة الثامنة من الدوري المصري وفاز الأهلي 3/0.