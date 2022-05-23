ما سبب تضارب تصريحات مسؤولي الأهلي حول سفر الجماهير لمباراة الوداد؟

قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، إن مجلس إدارة النادي في اجتماعه أمس، برئاسة محمود الخطيب، قرر أن تتحمل خزينة النادي ثلاثة آلاف جنيه مصري عن كل فرد من المسافرين «رحلة اليوم الواحد» لمساندة فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري في الدار البيضاء.

وأشار شلبي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن مجلس الإدارة حصل على موافقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على ذلك.

وردا على قيام محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها. قال شلبي إن النادي لا يعلم عن هذا الأمر شيئًا ولم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأية معلومات رسمية في هذا الشأن، سواء من قريب أو بعيد.

وأضاف شلبي أن محمود الخطيب وجه في اجتماع الأمس بضرورة التكاتف بين النادي ومسؤوليه ومحبيه والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب، وأنه من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة في دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادي الذي سوف يقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر؛ وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.

وكان محمد الجارحي ومحمد الدماطي عضوا مجلس إدارة الأهلي، قد قررا تحمل تكاليف سفر 3 طائرات تحمل مشجعي النادي إلى المغرب؛ من أجل دعم الفريق في المباراة الهامة، غير أن نفي النادي علمه بالأمر خلق جدلا واسعا بين الجماهير.

وعلم ”إرم نيوز“ أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يرغب في أن يكون دعم أعضاء مجلس الإدارة للرحلات من خلال النادي وليس بمعرفتهم الشخصية، حيث يرغب أن يكون الدعم موجه للرحلات التي سيسيرها النادي وسيتحمل جزءا من تكاليفها.

ومن المتوقع أن يتم نقاش حول الأمر بين الخطيب والجارحي والدماطي للتوصل إلى حل سريع للأزمة التي أثارت غضبا وجدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.