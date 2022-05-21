أحمد مرتضى منصور يرد على تقارير توقيع أشرف بن شرقي للأهلي (فيديو)

رد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي تم تداولها بقوة خلال الساعات الماضية عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي، للغريم التقليدي الأهلي، لينضم لصفوفه بدءا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وقد انضم للفريق الأبيض في صيف 2019.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن الأهلي يحق له التعاقد مع اللاعب خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في عقده دون رجوع اللاعب للزمالك.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية: ”هذا احتراف، ومن حق أي لاعب التفاوض مع أي نادِ آخر، قبل نهاية عقده بستة أشهر“.

وأضاف: ”هذا أمر طبيعي، والزمالك يتفاوض أيضا لضم لاعبين من الأهلي.. ليس في كرة القدم فقط، بل في جميع الألعاب، حصلت بالفعل على توقيع لاعب في النادي الأهلي، في إحدى الألعاب بخلاف كرة القدم، وفريقه لا زال يخوض بطولة.. لكننا رفضنا الإعلان عن الصفقة في الوقت الحالي بناء على طلبه، حتى لا يتأثر فريقه“.

وتابع: ”لو كان هناك اتفاق بين الأهلي والزمالك، على عدم التفاوض مع لاعبي النادي الآخر منعا لرفع الأسعار، كنا سنلتزم بذلك“.

وكان قد تم تداول صورة مزيفة يتواجد فيها بن شرقي بجوار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ويرفع قميص الفريق الحمر، ولكنها تعود في الأصل لصورة قديمة بين عبدالحفيظ مع نجم منتخب ليبيا السابق طارق التائب للأهلي قبل سنوات وتحديداً يوم 26 ديسمبر 2019.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن العقد الجديد للاعب المغربي مع الأهلي سيكون مدته 3 سنوات مقابل مليون ونصف المليون دولار في الموسم (80 مليون جنيه إجمالي) بدون شروط جزائية مع وجود امتيازات للاعب.

بينما علق مرتضى منصور، بدوره على التقارير، قائلا: ”أشرف بن شرقي لاعب محترف وعقده ماذا سأفعل له هل أخطفه مثلا؟، الأمر ليس بيدي لكي أجعله يستمر لن أمسك فيه بالعافية يعني“.

ولعب بن شرقي، البالغ 28 عاماً، مع الزمالك 100 مباراة منذ الانضمام له في صيف 2019 من الهلال السعودي مقابل 300 ألف دولار حيث سجل 36 هدفا وصنع 25 وفاز مع الزمالك بـ4 بطولات، الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي والأفريقي.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر المؤجل من عمر المسابقة المحلية، وذلك على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة، بينما إنبي يتواجد في المركز التاسع بـ 24 نقطة.