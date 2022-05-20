ميدو لإدارة الأهلي المصري: هدفكم في البنك الأهلي غير صحيح .. و"مش كل قرار يترد عليه ببيان"

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق هجومًا لاذعًا ضد إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بعد بيان القلعة الحمراء الذي يطالب فيه بإعادة المباراة.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميا يطالب فيه اتحاد الكرة بإعادة مباراته ضد البنك الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية من حكم المباراة وحكم ”الفار“ التي حرمت الفريق من الفوز.

وقال ميدو إن إلغاء هدف الأهلي في مباراته ضد البنك الأهلي قرار صحيح من حكم اللقاء.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قائلا: ”جول الأهلي الملغى في المباراة الأخيرة قرار صحيح 100% من الحكام، ومش معقولة الأهلي يطلع بيانات قدام كل قرار“.

وأضاف: ”سؤالي لمجلس إدارة الأهلي، لو ضربة جزاء محمد محمود أمام سيراميكا كانت ضدكم كنتم عملتوا إيه؟ الأهلي وحش وبصراحة مستوى الفريق سيئ في الدوري“.

جول الاهلي الملغي في المباراة الاخيرة قرار صحيح ١٠٠ ال ١٠٠ من الحكام مش معقولة الاهلي بيطلع بيانات قدام كل قرار.. سؤالي لمجلس ادارة الاهلي او ضربة جزاء محمد محمود امام سيراميكا كانت ضدكم كنتم عملتوا ايه؟ الاهلي وحش وبصراحة مستوى الفريق سئ في الدوري — Mido (@midoahm) May 20, 2022

وواصل: ”بدلا من محاولة إيجاد أعذار للمدرب واللاعبين، واجهوا الجمهور بحقيقة أن مستوى الفريق سيئ جدا في الدوري في المباريات الأخيرة، لا دخل للحكام بنتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري“.

بدلا من محاولة ايجاد اعذار للمدرب واللاعبين واجهوا الجمهور بالحقيقة ان مستوى الفريق سئ جدا في الدوري في المباريات الاخيرة…لا دخل بالحكام بنتائج الفريق في المباريات الاخيرة في الدوري — Mido (@midoahm) May 20, 2022

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي أرسل خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي على ملعب المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إنه استند في شكواه إلى أن ”حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ«VAR» «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسؤولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته“.

وأضاف الأهلي في بيانه: ”تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين“.

الأهلي يطالب رسميًا بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي بالدوري المصري https://t.co/2ASAyv7Pdi pic.twitter.com/fcAMKlhs2X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وتعثر الأهلي بهز شباك منافسه حتى أحرز محمود وحيد هدفًا لمصلحة الفريق الأحمر في الدقيقة 30، ولكن حكم اللقاء ألغي الهدف بداعي عدم تثبيت الكرة أثناء تسديد مخالفة على البنك الأهلي من قبل اللاعب رامي ربيعة.

وطُرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاعتراض على قرار الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

وغاب الأهلي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله، حيث تعادل الأهلي في آخر 3 مباريات بعد هزيمته 1-صفر أمام المصري البورسعيدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، ولكن بفارق 4 مباريات أقل من الزمالك صاحب الصدارة بـ41 نقطة.