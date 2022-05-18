تفاصيل إصابة محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري عن حالة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي بالدوري المصري.

واضطر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاستبدال الشناوي بعد مرور 58 دقيقة من عمر اللقاء بسبب معاناة الشناوي من آلام في العضلة الخلفية.

واشتكى الشناوي من الإصابة، وهو ما جعل موسيماني يفضل تبديله لصالح زميله علي لطفي حارس المرمى.

وقال أبوعبلة في تصريحات نقلتها قناة النادي الأهلي إن محمد الشناوي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

وأضاف: ”الشناوي سيجري مزيدًا من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتحديد طبيعة الإصابة بشكل أدق“.

وبسؤاله عن احتمالية غيابه لفترة طويلة قال: ”لا أعتقد ذلك.. حالته مطمئنة إلى حد كبير“.

لحظة خروج محمد الشناوي واستبداله بـ علي لطفي في مباراة البنك الأهلي 🔃 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/vwyTEdSEEt pic.twitter.com/PlY17Y03sJ — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 18, 2022

باستخدام الثلج.. محمد الشناوي يحاول تخفيف إصابته على دكة البدلاء 🧊 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/vwyTEdSEEt pic.twitter.com/d7DfBPceCl — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 18, 2022

وغاب الأهلي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيًا مع مضيفه البنك الأهلي، اليوم الأربعاء.

وتعادل الأهلي في آخر 3 مباريات بعد هزيمته 1-صفر أمام المصري البورسعيدي ليرفع رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث متأخرًا بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 19 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.