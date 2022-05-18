ترتيب الدوري المصري: الأهلي يرفض استغلال تعثر الزمالك ويتعادل مع البنك الأهلي

فشل النادي الأهلي في استغلال تعثر الزمالك منافسه، وتعادل هو الآخر أمام البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء الأهلي والبنك الأهلي، ليواصل الأهلي إهدار النقاط، وفقد نقطتين ثمينتين في الصراع على القمة مع الزمالك.

وغاب الأهلي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله، حيث تعادل الأهلي في آخر 3 مباريات بعد هزيمته 1-صفر أمام المصري البورسعيدي.

وفشل الأهلي بهز شباك منافسه حتى أحرز محمود وحيد هدفًا لمصلحة الفريق الأحمر في الدقيقة 30، ولكن حكم اللقاء ألغي الهدف بداعي عدم تثبيت الكرة أثناء تسديد مخالفة على البنك الأهلي من قبل اللاعب رامي ربيعة.

وطُرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاعتراض على قرار الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

بعد احتفال لاعبي الأهلي.. حكم اللقاء يلغي أول أهداف الأحمر أمام البنك الأهلي عقب الاستعانة بـ VAR وسط اعتراضات كبيرة.. وطرد لـ سيد عبدالحفيظ 😳 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/vwyTEdSEEt pic.twitter.com/msehIzufdc — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 18, 2022

كما اضطر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاستبدال الشناوي بعد مرور 58 دقيقة من عمر اللقاء بسبب معاناة الشناوي من آلام في العضلة الخلفية.

واشتكى الشناوي من الإصابة، وهو ما جعل موسيماني يفضل تبديله لصالح زميله علي لطفي حارس المرمى.

سبب تغيير محمد الشناوي في مباراة الأهلي والبنك الأهلي https://t.co/wBid433kST pic.twitter.com/WoKrG3cgx5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2022

ومع بداية الشوط الثاني انطلق طاهر محمد طاهر في الجهة اليمنى واستقبل تمريرة بيرسي تاو قبل أن يسدد بقوة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 49 أهدر شريف فرصة بعد تمريرة عرضية متقنة من تاو لكن شريف وضع الكرة ضعيفة في يد الحارس.

ورد بامبو بإهدار فرصة للبنك الأهلي في الدقيقة 53 عندما كان في مواجهة مرمى الشناوي الذي غادر الملعب بعد مرور ساعة من البداية بداعي الإصابة.

ويتبقى للأهلي مباراتان بالدوري المصري أمام إنبي، وإيسترن كومباني، يومي السبت والأربعاء المقبلين، قبل السفر للمغرب.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، ولكن بفارق 4 مباريات أقل من الزمالك صاحب الصدارة بـ41 نقطة.

فيما يحل البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: