سبب تغيير محمد الشناوي في مباراة الأهلي والبنك الأهلي

أجرى النادي الأهلي المصري تغييرًا مثيرًا للجدل في لقاء البنك الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”المقاولون العرب“ ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري.

واضطر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاستبدال الشناوي بعد مرور 58 دقيقة من عمر اللقاء بسبب معاناة الشناوي من آلام في العضلة الخلفية.

واشتكى الشناوي من الإصابة، وهو ما جعل موسيماني يفضل تبديله لصالح زميله علي لطفي حارس المرمى.

لحظة خروج محمد الشناوي واستبداله بـ علي لطفي في مباراة البنك الأهلي 🔃 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/vwyTEdSEEt pic.twitter.com/PlY17Y03sJ — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 18, 2022

باستخدام الثلج.. محمد الشناوي يحاول تخفيف إصابته على دكة البدلاء 🧊 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/vwyTEdSEEt pic.twitter.com/d7DfBPceCl — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 18, 2022

وظهر علي لطفي لأول مرة منذ 3 أشهر منذ أن شارك في لقاء الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، يوم 18 فبراير الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويتبقى للأهلي مباراتان بالدوري المصري أمام إنبي، وإيسترن كومباني، يومي السبت والأربعاء المقبلين، قبل السفر للمغرب.

ومن المقرر أن يخضع الشناوي لفحوصات طبية من أجل تحديد فترة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وغاب الأهلي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه البنك الأهلي اليوم الأربعاء.

وتعادل الأهلي في اخر ثلاث مباريات بعد هزيمته 1-صفر أمام المصري البورسعيدي ليرفع رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 19 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول وأهدر فرصتين متتاليتين قبل أن يبدأ لاعبو البنك الأهلي في المشاركة بالهجمات.

ولاحت أول فرصة للأهلي بعد ست دقائق من البداية بتسديدة من محمود وحيد أبعدها حارس البنك إلى ركلة ركنية.

وبعد عشر دقائق أرسل محمد شريف تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك.

وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي وأبعد ضربة رأس من كريم أحمد (بامبو) عن مرماه.

وألغى الحكم هدفا للأهلي في الدقيقة 30 بعد تمريرة طويلة من محمد مجدي ”قفشة“ إلى وحيد الذي وضع الكرة في المرمى لكن تقنية حكم الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود مخالفة قبل الهدف.

وطُرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاعتراض على قرار الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو.