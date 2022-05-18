الريان القطري يكشف حقيقة مفاوضاته مع موسيماني مدرب الأهلي المصري (فيديو)

تحدث حمد العنزي، المتحدث الإعلامي لنادي الريان القطري، عن حقيقة التعاقد مع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري.

وكانت أنباء قد ترددت خلال اليومين الماضيين عن توقيع موسيماني عقدا مع نادي الريان القطري، بعد إعلان إدارة أعمال المدرب عن مفاجأة خلال الأيام المقبلة.

وقال العنزي في تصريح تلفزيوني مقتضب مع الإعلامي أحمد شوبير: ”هذا الخبر غير صحيح نهائيا ولا علاقة توجد بين الريان وموسيماني“.

حقيقة ما يتردد عن مفاوضات نادي الريان القطري للتعاقد مع بيتسو موسيماني 🔥🔥.. المتحدث الإعلامي لنادي الريان يوضح الحقيقة 👇#ملعب_ONTime pic.twitter.com/BkM3BysHZQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 18, 2022

وكان موسيماني جدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين، وأعلن النادي الأحمر عن ذلك قبل عدة أسابيع.

ويتولى بيتسو موسيماني، تدريب النادي الأهلي منذ أكتوبر 2020، حينما قدم لقيادة الفريق منتصف الموسم بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.

وكانت زوجة بيتسو موسيماني أثارت الجدل مؤخرا بالحديث عن مشروع كبير ينتظر مدرب الأهلي في الفترة المقبلة، الذي تسبب في الحديث عن إمكانية انتقال المدرب الجنوب أفريقي بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، 30 مايو الجاري صوب الريان القطري بقيمة الشرط الجزائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 في مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا، ويمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

كما يستعد النادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري على ملعب ”محمد الخامس“ في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي.

بينما سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الفريق الأبيض في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.