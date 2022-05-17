ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل السقوط ويخسر أمام طلائع الجيش

واصل نادي الزمالك نزيف النقاط وسقط للمرة الثانية على التوالي في الدوري المصري، بعد خسارته أمام طلائع الجيش 0-1، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة.

سجل طلائع الجيش الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق فيكتوري بينيانغبا، في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

واستمر الزمالك في نزيف النقاط وتجمد ليتجمد رصيده عند 41 نقطة في صدارة الترتيب.

بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 26 نقطة في المركز السابع.

"هو هو.. واحدة والثانية على شمال عواد في المرمى" 🗣️ بصناعة أحمد سمير وبأقل عدد لمسات.. طلائع الجيش يسجل هدف التقدم في شباك الزمالك بقدم فيكتوري 🏃‍♂️ ⚽ شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/1xnkGSvm7J pic.twitter.com/sailGC6Ac1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 17, 2022

فيوتشر يصعد إلى المربع الذهبي

كما واصل فيوتشر مطاردة أندية المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 4-3 على ضيفه الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء.

منح أحمد عاطف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 25 بعد تمريرة متقنة من محمد رضا أنهاها عاطف بتسديدة في مرمى المخضرم محمد عبد المنصف حارس الاتحاد.

وضاعف أحمد رفعت النتيجة بعدها بخمس دقائق من تسديدة من ركلة حرة، قبل أن يعزز أيمن الصفاقسي تقدم فيوتشر بهدف ثالث في الدقيقة 39.

وقلص إبراهيم حسن الفارق للاتحاد في الدقيقة 62 بعد خطأ من كريم وليد (نيدفيد)، لكن بعدها بثلاث دقائق عوض نيدفيد خطأه وأعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف لفيوتشر بتسديدة منخفضة.

وقلص البديل الغاني بنجامين بواتنج الفارق للاتحاد بتسديدة بكعب قدمه في الدقيقة 72 وبعدها بست دقائق جعل النتيجة 4-3 لفيوتشر عندما أضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث للضيوف.

ورفع فيوتشر، الوافد الجديد، رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس مقابل 19 نقطة للاتحاد من 19 مباراة في المركز 13.

ويتأخر فيوتشر بنقطتين عن سموحة صاحب المركز الرابع الذي خاض مبارايات أكثر.

المقاصة ينتصر للمرة الثانية تواليًا على حساب الجونة

وفي وقت سابق، حقق مصر للمقاصة انتصاره الثاني في 19 مباراة بفضل فوزه 1-صفر على مضيفه الجونة.

وسجل محمد عادل هدف المقاصة بعد مرور ربع ساعة من البداية بعدما استغل خطأ للأوغندي آلان كيامبادي لاعب الجونة ليقتنص الكرة ويسدد في مرمى الحارس عماد السيد.

جوووول محمد عادل يحرز الهدف الأول لمصر للمقاصة في شباك الجونة ⚽ تابعوا البث المباشر للمباراة من هنا https://t.co/zJQ2GKh1Sv pic.twitter.com/wiFb6iJNe8 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 17, 2022

وسجل أرنو راندريانانتيناينا القادم من مدغشقر هدفا مبكرا للجونة لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ورفع المقاصة رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز قبل الأخير متأخرا بأربع نقاط عن الجونة الذي خاض 18 مباراة في المركز 15.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: