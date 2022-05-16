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رياضة

تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 15:16 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 16:15 GMT

تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

الأهلي حقق لقب كأس مصر موسم 2019/2020، وكان هذا اللقب الـ37 للمارد الأحمر في البطولة وهو أكثر من نال اللقب، في حين نال الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة آخرها عام 2019.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2020/2021.

وبحسب الاتحاد المصري، فإن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام يوم الأحد، 26 يونيو، على استاد القاهرة، الساعة 21:30.

في حين سيلعب الزمالك مع أسوان في نصف النهائي يوم الإثنين 23 مايو على استاد المقاولون العرب الساعة 21:00.

أما في كأس مصر 2021/2022 فتقرر أن يلعب الأهلي والمنصورة في دور الـ32 يوم الأحد 12 يونيو على استاد الجيش ببرج العرب الساعة 18:30، في حين يلعب الزمالك مع الداخلية يوم الإثنين 13 يونيو على استاد القاهرة الساعة 20:00.

وكانت آخر مواجهة بين الأهلي وبيراميدز يوم 8 مارس في الجولة الثامنة من الدوري المصري وفاز الأهلي 3/0، في حين كانت آخر مواجهة بين الزمالك واسوان في يونيو 2021 في الجولة الـ26 من الدوري المصري وفاز الزمالك 3/0.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019/2020، وكان هذا اللقب الـ37 للمارد الأحمر في البطولة وهو أكثر من نال اللقب، في حين نال الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة آخرها عام 2019.

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