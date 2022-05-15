الأهلي المصري يُلمح لأزمة جديدة بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا

ألمح النادي الأهلي المصري لأزمة جديدة بشأن اللقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأحد تلقيه خطابا من الاتحاد التونسي لكرة القدم لاستدعاء اللاعب علي معلول الظهير الأيسر للانضمام لمنتخب نسور قرطاج قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه تلقى خطاباً مماثلاً من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانغ كما تم استدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخب موزمبيق.

هل ينسحب الأهلي من نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد؟ https://t.co/kR6ZM8UKKI pic.twitter.com/3WfcXIjx7r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وأشار الأهلي إلى أن هذا الاستدعاء يأتي بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.

ويلعب منتخب مالي ضد الكونغو ثم جنوب السودان في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كما يلعب منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية ثم بوتسوانا في المجموعة العاشرة.

وجاء استدعاء ميكيسوني رغم إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة قبل مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد اعترض بشكل رسمي على قرار الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في المغرب.

ودعا مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاجتماع طارئ اليوم الأحد لمناقشة السيناريوهات المقترحة بشأن مباراة النهائي أمام الوداد بعد تمسك الكاف بإقامة النهائي في المغرب.

ودعا الخطيب شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور لحضور الاجتماع لحسم القرار النهائي للقلعة الحمراء بشأن هذه الأزمة.

وتأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0 ثم التعادل في الجزائر بجولة الإياب بنتيجة 2-2.

وصعد الوداد بعد تغلبه على بيترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 3-1 ثم تعادلا في المغرب بنتيجة 1-1.