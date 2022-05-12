ذا صن: آرسنال قدّم عرضا لمانشستر سيتي للتعاقد مع غابرييل جيسوس

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الخميس، إن آرسنال قدم عرضا لمانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في السوق الصيفي المقبل.

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما، لمانشستر سيتي من بالميراس البرازيلي في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو، ينتهي عقده في يونيو 2023.

#مانشستر_سيتي يهزم واتفورد 5-1 في مباراة تألق جيسوس الذي سجل وحده 4 أهداف وصنع آخر لرودري، ليتصدر #الدوري_الانجليزي الممتاز ب80 نقطة بفارق 4 نقاط أمام #ليفربول الذي يواجه ايفرتون غدا الأحد.#مانُشسَتر_سيُتيَ_واُتفُورد pic.twitter.com/lPMq8Ro1hC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

ومن المتوقع ان يتقلص دور جيسوس في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الموسم المقبل بعد توصل متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لاتفاق مع بروسيا دورتموند على ضم المهاجم النرويجي المميز إيرلينغ هالاند.

وأفادت صحيفة ”ذا صن“ أن آرسنال قدم عرضا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع غابرييل جيسوس هذا الصيف، وأكدت أن المفاوضات على وشك الانتهاء.

أكد وكيل جيسوس وجود محادثات بشأن انتقال موكله لآرسنال في وقت سابق من هذا الأسبوع ، معترفا بأن اللاعب يحب مشروع الغانرز.

ذكرت منظمة غول أنه تم ”إضفاء الطابع الرسمي“ على العطاء وأن المفاوضات ”على وشك الانتهاء“.

غابرييل جيسوس: الوقت ليس مناسبا لمناقشة مستقبلي مع مانشستر سيتي https://t.co/S2hPkW76yl pic.twitter.com/NbWW3kmM7s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2022

وقد يفضل مانشستر سيتي رحيل جيسوس هذا الصيف، وإن كان لمنافسه آرسنال، للحصول على المال، لتجنب رحيل اللاعب مجانا، في يونيو 2023.

وإذا نجحت صفقة انتقال جيسوس إلى آرسنال فسيجتمع شمله مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث عملا سويا في مانشستر سيتي، عندما كان أرتيتا مساعدا لغوارديولا.

وبحسب ”ذا صن“ فإن جيسوس ليس اللاعب الوحيد من مانشستر سيتي الذي يسعى آرسنال للتعاقد معه، حيث ربطت تقارير الغانرز بالتعاقد مع رحيم سترلينغ، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق في يونيو 2023.

وسجل جيسوس الموسم الحالي 13 هدفا بينها رباعية على واتفورد الشهر الماضي في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قدم 12 تمريرة حاسمة في 39 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، حيث لعب 2390 دقيقة.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي لعب جيسوس 234 مباراة، سجل فيها 95 هدفا وصنع 46.

وحصل غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 89 نقطة من 36 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، وسيلعب السيتي في آخر جولتين مع ويستهام وأستون فيلا.