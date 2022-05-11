الأهلي يطلب من الاتحاد المصري تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للفيفا

صعّد النادي الأهلي المصري أزمته مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“؛ بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الكاف موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، بعد حالة واسعة من الجدل والاعتراضات بين ناديي الأهلي والوداد، حيث ستلعب المباراة الختامية، في 30 مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو ملعب الوداد القريب جدًا من التأهل للنهائي.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، قال فيه إنه أرسل خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لتقام المباراة المشار إليها على ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليًا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أنه اتخذ هذا الإجراء ردًّا على قرار ”كاف“ الذي صدر مؤخرًا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي.

وقال الأهلي في بيانه: ”اختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي شيء لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل. لا سيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية، وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط. وبات ذات القرار يخدم ناديًا بعينه، والذي سوف يخوض المباراة النهائية «حال تأهله» على ملعبه ووسط جماهيره“.

🚨| الأهلي يطلب من الاتحاد المصري تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال ل "فيفا". pic.twitter.com/VHWTAOMiEa — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 11, 2022

يذكر أن الأهلي أعلن، أمس الثلاثاء، الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا أمس أيضًا قال فيه إنه قرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية ”ردًا على رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة، فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الأولمبي، ولوائح الفيفا، ولوائح الاتحاد الأفريقي ذاته“.

وكان الكاف أكد في بيانه الرسمي أنه تلقى عرضين من الاتحادين السنغالي والمغربي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لكن الاتحاد السنغالي سحب العرض الخاص به.

يذكر أن الأهلي المصري بات قريبًا من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الأمر بالنسبة للوداد المغربي الذي فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.