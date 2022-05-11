مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي: لن نلعب مجددا في استاد القاهرة "كل لاعب يتحرك يسقط" (فيديو)

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن فريقه لن يلعب مجددا على أرضية ملعب استاد القاهرة في مواجهاته المقبلة، بسبب ما أسماه معاناة لاعبيه من وجود شيء ما في الملعب يتسبب في الخسائر المتتالية للفريق.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي بثنائية نظيفة، يوم الثلاثاء، في الدوري المصري: ”تنبأت بخسارة الزمالك أمام إنبي، لأنني أملك شفافية وعلاقتي بالله جميلة، لن نخوض مباريات أخرى على ملعب استاد القاهرة، وهذا كلام لا رجعة فيه“.

وأضاف: ”بعيدًا عن ارتطام الكرة بالقائم، كل لاعب يتحرك بيقع (يسقط)، نريد أن نعرف من فعل شيئًا لنا ما هناك، منذ شهر مارس الماضي الزمالك لم يفز بأي مباراة على استاد القاهرة“.

وفي استاد القاهرة خسر الزمالك من إنبي أمس 2-0، كما تعادل مع فاركو 0-0، وذلك في الدوري المحلي، كما هُزم الفريق في دوري أبطال أفريقيا 0-1 من الوداد المغربي، وتعادل مع ساغرادا الأنغولي سلبيًا.

وتابع مرتضى منصور: ”أحمل المسؤولية للجميع، أنت نادي الزمالك ولا ينقصك شيء، صحيح أن اللاعبين قدموا اعتذارًا لي من غرفة الملابس ولكني قلت لهم اعتذروا للجماهير، ولا أعرف لماذا تمر المباريات السهلة من اللاعبين، ظاهرة غير طبيعية“.

وأكمل: ”اللاعبون في الملعب كانوا تائهين، نتحمل الضغوط النفسية علينا والظروف الصحية التي أمر بها من أجل جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية“.

وأردف: ”أوجه تحية للجماهير التي حضرت المباراة، لأنهم تحملوا المشقة وذهبوا لحضور المباراة من الاستاد، وإذ لاحظ الجماهير أني قلت إنني قد تسلمت كل الفرق مهلهلة سواء اليد أو الطائرة أو السلة أو القدم“.

واستطرد: ”تسلمنا النادي وهو مدمر ماليًا، والتعاقدات بها تفرقة مالية، فيريرا يلصم الفريق، واللجنة السابقة استغنت عن مصطفى محمد وأسامة فيصل وفرجاني ساسي وكريم بامبو ومحمود جنش، أما أنا فلقد بعت مصطفى فتحي لأنه هو من طلب الرحيل عن الزمالك“.

وشدد: ”أنبه وأحذر، الزمالك سيدخل نفقا مظلما مرة أخرى، شبيه بنفق حل مجلس إدارة النادي، أنا لست فوق القانون واحترامي لأحكام القضاء لا حدود له“.

واختتم: ”من سيكون رئيس نادي الزمالك بعد شهر؟ هل مرتضى منصور فوق القانون؟ لا يوجد أحد فوق القانون، ولكن عندما يكون هناك واقعتان أحصل فيهما على براءة وفي الاستئناف يكون الحكم بسنتي سجن، نفترض أنه قد تم تأييد الحكم، من سيكون رئيس النادي حينها؟“.

وفاز إنبي على الزمالك، يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن ملاحقه بيراميدز وللأخير مباراتان أقل.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ33 نقطة بعدما خاض أربع مباريات أقل من الزمالك، ويحتل إنبي المركز الثامن بـ23 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.