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رياضة

ترتيب الدوري المصري: إنبي يوقف تفوق الزمالك ويفوز بثنائية
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 21:19 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 22:25 GMT

ترتيب الدوري المصري: إنبي يوقف تفوق الزمالك ويفوز بثنائية

سقط نادي الزمالك في فخ الخسارة أمام إنبي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز. وأوقف إنبي قطار الزمالك

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سقط نادي الزمالك في فخ الخسارة أمام إنبي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

وأوقف إنبي قطار الزمالك الذي يتفوق محليًا خلال الفترة الأخيرة مع مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ليفقد الفريق الأبيض ثلاث نقاط غالية في صراع اللقب مع الأهلي.

استقبلت شباك الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفا في كل شوط ليخسر من ضيفه إنبي 2-صفر لتتوقف انتصاراته المتتالية في المسابقة عند ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء.

وضع علي فوزي إنبي في المقدمة بالدقيقة 39 عندما استغل تمريرة عرضية من مصطفى شلبي ليسدد الكرة في المرمى من مدى قريب أثناء خروج الحارس محمد أبوجبل من مرماه.

وعزز النيجيري جون إيبوكا النتيجة في الدقيقة 61 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة من ركلة حرة.

وألغى الحكم هدفا لإيبوكا في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما رد القائم الأيسر لمرمى إنبي تسديدة من عمر السعيد في الدقيقة 32.

كما ألغى الحكم هدفا ثانيا لإنبي قبل النهاية بخمس دقائق للنيجيري دينوبيتر ايراوديون بداعي التسلل.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 41 في المركز الأول بينما جاء إنبي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

سيراميكا يقلب تأخره بهدف إلى انتصار على الجونة

وفي وقت سابق عوض سيراميكا كليوباترا تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ضيفه الجونة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 21 نقطة من 18 مباراة في المركز التاسع متقدما بأربع نقاط عن الجونة في المركز 15.

ووضع نور السيد الجونة في المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية.

وتعادل سيراميكا في الدقيقة 48 عن طريق شريف دابو إثر تمريرة من محمد إبراهيم.

وسجل باسم مرسي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 بعد تمريرة أخرى من إبراهيم، لكن محمود الشبراوي تعادل للجونة بعدها بثماني دقائق.

وأحرز سيف تقا هدف الفوز لسيراميكا بضربة رأس في الدقيقة 66 استقرت في مرمى إسلام طارق حارس الجونة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

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