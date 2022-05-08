من هم عناصر "فريق الأمل" الذين شاركوا في أول تدريب بنادي الزمالك؟

قال نادي الزمالك إن التدريب الأول لفريق الأمل بالنادي شهد تواجد 22 لاعبا لخوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء.

وأوضح الزمالك أنه تم تكوين فريق الأمل وفقا للإستراتيجية المتبعة من إدارة الكرة والجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول.

شيكابالا يمزق قميصه ويثير جدلًا باحتفال جديد مع جماهير الزمالك (فيديو) https://t.co/qcOIv1z85f pic.twitter.com/XiwQTyumVd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وضمت المجموعة المتواجدة بالتدريب الأول لفريق الأمل كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم، السيد عطية من مواليد “2001”، معاذ علاء الدين “2003”، محمود أشرف الشناوي “2004”.

و اللاعبون هم: حاتم محمد سكر “2001”، محيي جمعة “2003”، أحمد رفاعي “2003”، محمد حمدي “2000”، محمد طارق “2002”، إبراهيم محمد “2001”، محمد حسام “بيسو” “2001”، ماجد هاني “2003”، أحمد عبدالرحيم ايشو “2003”، طارق علاء “2003”، محمد خضري “2002”، كريم محمد “2001”، مصطفى طارق مصطفى “2001”، كريم عبدون “2003”، يوسف أسامة نبيه “2000”، علي ياسر “2003”، حسام أشرف “2001”، أحمد زكي “1999”.

يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 41 نقطة من 17 مباراة، ويأتي خلفه بيراميدز وحصد 35 نقطة من 16 مباراة، في حين لعب الأهلي 14 مباراة وحصد منها 33 نقطة ويحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري، قبل أن يواجه أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2020.