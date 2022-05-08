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رياضة

من هم عناصر "فريق الأمل" الذين شاركوا في أول تدريب بنادي الزمالك؟
تاريخ النشر: 08 مايو 2022 14:34 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2022 15:20 GMT

من هم عناصر "فريق الأمل" الذين شاركوا في أول تدريب بنادي الزمالك؟

من المقرر أن يلعب الزمالك مع إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري، قبل أن يواجه أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2020.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال نادي الزمالك إن التدريب الأول لفريق الأمل بالنادي شهد تواجد 22 لاعبا لخوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة في مقر القلعة البيضاء.

وأوضح الزمالك أنه تم تكوين فريق الأمل وفقا للإستراتيجية المتبعة من إدارة الكرة والجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول.

وضمت المجموعة المتواجدة بالتدريب الأول لفريق الأمل كل من:
حراسة المرمى: محمد نديم، السيد عطية من مواليد “2001”، معاذ علاء الدين “2003”، محمود أشرف الشناوي “2004”.
و اللاعبون هم: حاتم محمد سكر “2001”، محيي جمعة “2003”، أحمد رفاعي “2003”، محمد حمدي “2000”، محمد طارق “2002”، إبراهيم محمد “2001”، محمد حسام “بيسو” “2001”، ماجد هاني “2003”، أحمد عبدالرحيم ايشو “2003”، طارق علاء “2003”، محمد خضري “2002”، كريم محمد “2001”، مصطفى طارق مصطفى “2001”، كريم عبدون “2003”، يوسف أسامة نبيه “2000”، علي ياسر “2003”، حسام أشرف “2001”، أحمد زكي “1999”.

يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 41 نقطة من 17 مباراة، ويأتي خلفه بيراميدز وحصد 35 نقطة من 16 مباراة، في حين لعب الأهلي 14 مباراة وحصد منها 33 نقطة ويحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري، قبل أن يواجه أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2020.

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