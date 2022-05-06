عمرو السولية يثير القلق قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا

غاب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي المصري عن المران الجماعي للفريق قبل استضافة وفاق سطيف الجزائري، غدًا السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان السولية قد اشتكى من شد خفيف في العضلة الخلفية، بينما عانى ديانغ من كدمة أعلى الركبة.

وقال الأهلي، الطامح لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 11 بالمسابقة، إن السولية (33 عامًا) اكتفى بإجراء تدريبات ”استشفائية“ بمفرده، اليوم الجمعة، دون توضيح المشكلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السولية لا يزال يعاني من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال التعادل دون أهداف مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز، الشهر الماضي.

وأضاف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لموقع النادي على الإنترنت أن الفحوص التي خضع لها السولية ستحدد إمكانية مشاركته في لقاء غدٍ.

ومن المتوقع أيضًا غياب زميله بمنتخب مصر قلب الدفاع محمد عبد المنعم بسبب إصابة عضلية.

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1522632845809922051

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مريح على ضيفه من أجل استعادة ثقة جماهيره التي اهتزت مؤخرًا؛ بسبب تراجع نتائجه في مباريات الدوري المحلي، كما يسعى للحصول على نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الجزائر، في 14 مايو/ أيار الجاري.

ويلتقي الفائز من الأهلي ووفق سطيف، مع الفائز الآخر في مواجهة قبل النهائي الثانية، التي تجمع الوداد الرياضي المغربي مع بترو أتلتيكو الأنغولي.