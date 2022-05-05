تطورات حالة السولية وديانغ وعبدالمنعم قبل مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

أصبح الأهلي المصري حامل اللقب جاهزا لمواجهة ضيفه وفاق سطيف الجزائري، بعد غد السبت، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مريح على ضيفه من أجل استعادة ثقة جماهيره التي اهتزت مؤخرا؛ بسبب تراجع نتائجه في مباريات الدوري المحلي، كما يسعى للحصول على نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الجزائر، في 14 مايو أيار الجاري.

وقال الأهلي، إن مدربه بيتسو موسيماني القادم من جنوب أفريقيا ألقى محاضرة عبر الفيديو تحدث خلالها مع ‏اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة سطيف.‏

وأضاف الموقع الرسمي للأهلي: ”انتظم كل من عمرو السولية وأليو ديانغ لاعبا الوسط إلى المران الجماعي للفريق، وظهرا بحالة جيدة تؤكد جاهزيتهما للمباراة المرتقبة“.

فيما شارك أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية أيضا بشكل طبيعي.

وكان السولية قد اشتكى من شد خفيف في العضلة الخلفية، بينما عانى ديانغ من كدمة أعلى الركبة.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جاهزية اللاعبين للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة وفاق سطيف.

كما عاد علي لطفي حارس المرمى الثاني للمشاركة في مران الحراس بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ بسبب الشكوى من إصابة خفيفة في أربطة الرسغ.

وقال طبيب الأهلي، إن المدافع محمد عبدالمنعم اكتفى بتنفيذ برنامج علاج طبيعي لتجهيزه لمباراة وفاق سطيف أيضا.

ويلتقي في مواجهة قبل النهائي الأخرى، الوداد الرياضي المغربي مع بترو أتلتيكو الأنغولي.