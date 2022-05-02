فيفا يرفض رسميًا إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة ”فيفا“، عقوبات أحداث مباراة السنغال ومصر في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد طلب إعادة المباراة بسبب ما وصفه بالسلوك العدواني للجماهير السنغالية والمضايقات التي حدثت للبعثة المصرية قبل المباراة، منذ وصول السنغال حتى دخول الملعب.

وغرم الفيفا الاتحاد السنغالي لكرة القدم 175 ألف فرانك سويسري، مع مباراة على أرضه دون جماهير بسبب ـ الفشل بتنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب، واستخدام الألعاب النارية والليزر، ووجود لافتة مسيئة ـ .

وعوقب منتخب مصر أيضًا بمبلغ 6 آلاف فرانك سويسري بسبب سوء السلوك.

وبذلك تأكد بشكل رسمي مشاركة منتخب السنغال بشكل طبيعي في مونديال قطر 2022، حيث سيلعب أول مبارياته في المونديال ضد قطر صاحبة الأرض والاستضافة.

وتأهلت السنغال لمونديال قطر على حساب مصر بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في مجموع المباراتين في القاهرة وداكار.