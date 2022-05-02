شيكابالا يمزق قميصه ويثير جدلًا باحتفال جديد مع جماهير الزمالك (فيديو)

سرق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الأضواء باحتفاله عقب فوز فريقه على مضيفه إيسترن كومباني، مساء الأحد، على ملعب نادي ”المقاولون العرب“ في القاهرة بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة عشرة للدوري المصري.

وتوجه شيكابالا لجماهير الزمالك في مدرجات ”المقاولون العرب“ عقب نهاية اللقاء، واحتفل معهم بالفوز وحسم النقاط الثلاث برفقة بعض زملائه بالفريق، مثل: أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، وسيف الدين الجزيري، بجانب المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

ومزق شيكابالا قميصه أثناء الاحتفال بفوز الزمالك مع الجماهير، كما أثار جدلًا باحتفال جديد مع مشجعي ناديه بعدما أشار إلى جبهته كأنه يمسح العرق.

وفسر المتابعون احتفال شيكابالا بأن الزمالك يفوز بعرق لاعبيه بعد ساعات من واقعة جدل تحكيمي في مباراة الأهلي ومضيفه سيراميكا كليوباترا على نفس الملعب والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها.

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة ضربة جزاء للأهلي بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود إلتحام بين محمد محمود لاعب الأهلي، وأحمد محسن مدافع سيراميكا كليوباترا.

وعزّز الزمالك تصدره لترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة عقب تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة عشرة للدوري.

وسجل ثنائية الزمالك عمر السعيد في الدقيقة 40، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 90+1، بينما أحرز محمود حمدي الونش بالخطأ في مرمى الفريق الأبيض لصالح إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

وعبر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عن سعادته بالفوز على إيسترن كومباني، ومواصلة حصد الانتصارات.

وأكد فيريرا أن الزمالك استفاد من تعثر الأهلي وهو أمر رائع، خاصة أن كرة القدم عبارة عن فرص ويجب استغلالها وهو ما فعله الفريق الأبيض.

وأشار إلى أن الزمالك قدَّم نتائج طيبة في شهر رمضان، وحقق 5 انتصارات من 6 مباريات، وهو أمر رائع، مؤكدًا أن فريقه يسعى إلى مواصلة السير على نفس النهج.