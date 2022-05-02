مرتضى منصور: ما نشره محمود الخطيب حول حبسي لن يمر (فيديو)

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن ما كتبه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حول صدور حكم قضائي بحبسه لن يمر.

وقال مرتضى في مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب:“ محمود الخطيب نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي خبرًا بأنه حصل على حكم قضائي بحبسي، وهذا الأمر لن يمر“.

وأضاف:“ هل يريد الخطيب إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك؟ لن يمر ما فعله، لأن الدولة المصرية لها مؤسسات، ولن توافق على ما يحدث وما يشعل الفتنة بين مشجعي قطبي كرة القدم المصرية“.

ونشر النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بحبس مرتضى منصور بحكم قضائي في دعوى حركها رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.

وقال الخبر الذي نشره الأهلي إن المحكمة الاقتصادية برئاسة شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وأكد الأهلي عبر صفحته أن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية، والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية، وقضت المحكمة، اليوم، بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمة 10 آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره 10 آلاف جنيه.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه كان مقررًا عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة ناديه ولكنها تأجلت لما بعد إجازة عيد الفطر بسبب تغيب عضوين بالمجلس موضحًا أنه سعيد بدعم الملايين من جماهير الزمالك له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف:“ نحترم القضاء، وسنصعد بالقانون ضد ما يحدث معنا والحقوق لن تضيع، وأنا بشكل شخصي لم أهتز بما يروجه البعض وسبق أن تعرضت للسجن في حياتي“.

وأعلن مرتضى زيادة رواتب موظفي الزمالك، ومنحهم مكافأة بمناسبة عيد الفطر تقديرًا للظروف المالية.