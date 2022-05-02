يميل إلى المضي قدمًا في تحد جديد.. تليغراف: لا مؤشرات على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

قالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إن مستقبل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال غير مؤكد مع ناديه، وإنه لا توجد أي مؤشرات على أنه سيجدد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023.

وأضافت الصحيفة أن قائد الفراعنة البالغ من العمر 29 عامًا لا يزال مستقبله قضية خلافية؛ إذ لم يقدم أي مؤشر حتى الآن على رغبته في تمديد عقده.

وسيكون أمام اللاعب الدولي المصري عام واحد فقط على نهاية عقده الحالي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين سيجد ليفربول نفسه مجبرا على بيعه في نهاية الموسم بدلا من رؤيته يرحل مجانًا في صيف عام 2023.

لا أحد أهم لليفربول من صلاح. إنه أفضل لاعب في الفريق، ويبدو أنه على الأقل يميل إلى المضي قدمًا في تحدٍّ جديد، ربما في إسبانيا أو في باريس.

وقال صلاح الأسبوع الماضي إنه ”لا يدري ما إذا كان يمكنه الموافقة على توقيع عقد جديد مع فريقه. وأكد أن المفاوضات مع النادي لا تتعلق بالمال فقط“.

ويقود هداف الدوري الممتاز ليفربول في سعيه للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق في 2017 قادما من روما.

وقال لموقع مجلة ”فور.فور.تو“ بشأن ثقته في البقاء في أنفيلد لسنوات عديدة قادمة ”لا أدري، يتبقى عام واحد على نهاية عقدي. أعتقد أن الجماهير تعرف ماذا أريد، لكن في العقد لا يتعلق الأمر بالمال على الإطلاق. لذلك لا أدري ولا أستطيع أن أخبرك ما الأمر بالضبط“.

وأكد الدولي المصري أن رغبته دائما البقاء في ليفربول، وأوضح ”نعم، هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، قدمت كل شيء للنادي والجميع شاهد ذلك. لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، حصدت بطولات وسجلت أهدافا وكذلك حققت ألقابا فردية. إنه مثل عائلتي“.

وأصر قائد المنتخب المصري على أنه غير قلق بشأن بدء العام الأخير من عقده مع ليفربول دون التوصل لحل بشأن تمديده، وقال ”لا أشعر بالقلق، لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما. الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهه بأفضل طريقة ممكنة، هذا أهم شيء ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث“.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 22 هدفا وبفارق ثلاثة أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.