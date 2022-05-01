مشجعة تطلب قميص محمد أبوجبل حارس الزمالك (صور)

لبّى محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك طلب مشجعة للفريق خلال مباراة إيسترن كومباني في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ورفعت مشجعة لافتة كُتب عليها: ”نفسي في تيشيرتك يا أبوجبل“، مع صورة للاعب.

وبعد نهاية المباراة، التي انتهت بفوز الزمالك 2/1 على إيسترن كومباني، خلع محمد أبو جبل قميصه وأهداه للمشجعة.

وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري بعد فوزه 2/1 على إيسترن كومباني، الأحد، لحساب الجولة الـ17 من المسابقة.

وحقق المارد الأبيض الفوز الـ13 مقابل التعادل مرتين، وخسر مرتين، في 17 مباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة، ويتقدم بـ8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 4 مباراة.

ووضع عمر السعيد الزمالك في المقدمة في الدقيقة 40 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أشرف بنشرقي، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وسجل محمود الونش لاعب الزمالك هدفًا عكسيًا في الدقيقة 65 ليتعادل إيسترن كومباني.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 90+1 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيف الدين الجزيري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إنبي، يوم 10 مايو، ثم مع طلائع الجيش في الدوري المصري، على أن يواجه أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم 2020/2021 يوم 23 مايو.