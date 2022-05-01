ترتيب الدوري المصري: الزمالك يهزم إيسترن كومباني ويبتعد في الصدارة (فيديو)

ابتعد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه بنتيجة 2/1 على إيسترن كومباني في الجولة الـ17 من المسابقة، الأحد.

ووقَّع عمر السعيد الهدف الأول للزمالك بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أشرف بنشرقي لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 1/0.

جوووووول! عمر السعيد يفتتح أهداف المباراة للزمالك بعد تمريرة من بن شرقي ⚽️ شاهدوا المباراة من هنا 👈 https://t.co/LUTwCZOE9o #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/tZCkNXbwn2 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 1, 2022

وتعادل إيسترن كومباني بهدف عكسي سجله محمود الونش لاعب الزمالك في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 90+1 سجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيف الدين الجزيري.

جوووووول! عمر السعيد يفتتح أهداف المباراة للزمالك بعد تمريرة من بن شرقي ⚽️ شاهدوا المباراة من هنا 👈 https://t.co/LUTwCZOE9o #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/tZCkNXbwn2 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 1, 2022

وفي مباراة ثانية فاز بيراميدز 2/1 على الجونة، وسجل هدفي بيراميدز رمضان صبحي، وأسامة جلال، في الدقيقتين 18 و70، في حين سجل للجونة خالد قمر في الدقيقة 27.

كما فاز ”المقاولون العرب“ 2/0 على المصري البورسعيدي سجلهما عبدالله ياسين، وفاروق كابور.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك 41 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز 13 مرة، وتعادل مرتين، وخسر مرتين.

جوووووول! أحمد سيد زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إيسترن كومباني بالوقت القاتل ⚽️ شاهدوا المباراة من هنا 👈 https://t.co/LUTwCZOE9o #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/OtwExWtPJq — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 1, 2022

ويتقدم الزمالك بـ8 نقاط عن النادي الأهلي الذي حصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثاني، في حين يملك بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث.