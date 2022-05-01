رياضة

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يهزم إيسترن كومباني ويبتعد في الصدارة (فيديو)
تاريخ النشر: 01 مايو 2022 21:50 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2022 22:40 GMT

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يهزم إيسترن كومباني ويبتعد في الصدارة (فيديو)

نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 41 نقطة من 17 مباراة حيث حقق الفوز 13 مرة وتعادل مرتين وخسر مرتين.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ابتعد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه بنتيجة 2/1 على إيسترن كومباني في الجولة الـ17 من المسابقة، الأحد.

ووقَّع عمر السعيد الهدف الأول للزمالك بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أشرف بنشرقي لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 1/0.

وتعادل إيسترن كومباني بهدف عكسي سجله محمود الونش لاعب الزمالك في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 90+1 سجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سيف الدين الجزيري.

وفي مباراة ثانية فاز بيراميدز 2/1 على الجونة، وسجل هدفي بيراميدز رمضان صبحي، وأسامة جلال، في الدقيقتين 18 و70، في حين سجل للجونة خالد قمر في الدقيقة 27.

كما فاز ”المقاولون العرب“ 2/0 على المصري البورسعيدي سجلهما عبدالله ياسين، وفاروق كابور.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك 41 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز 13 مرة، وتعادل مرتين، وخسر مرتين.

ويتقدم الزمالك بـ8 نقاط عن النادي الأهلي الذي حصد 33 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثاني، في حين يملك بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث.

2022-05-17

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