محمود الخطيب يحذر لاعبي الأهلي بعد النتائج السلبية: لا تعيشوا على ذكرى البطولات السابقة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري تحذيرًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري.

وواصل الأهلي ترنحه في الدوري المحلي بعد تعادله أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، على أستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري المصري.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ.

وأبدى الخطيب استياءه من النتائج السيئة التي حدثت في الفترة الأخيرة، على الرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والأفريقي.

وشهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرارا مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسؤول في النادي أيًّا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.

وختامًا أشار محمود الخطيب إلى أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.

الخطيب يضع النقاط علي الحروف مع لاعبي الأهلي وجهازهم الفني pic.twitter.com/JD1k03cXAG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2022

وفيما يخص الاستعداد لمباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال في ضوء النقاش الذي جرى مع الجهاز الفني.. تقرر دخول الفريق معسكرًا ابتداءً من الثلاثاء لحين انتهاء المباراتين، وأن يقوم الجهاز الفني باستثمار هذا المعسكر وتنفيذ البرامج البدنية والفنية التي يراها مناسبة من وجهة نظره.

وكان الأهلي قد تعثر في الجولة الماضية بتعادله السلبي مع طلائع الجيش، وفي الجولة التي سبقتها بالخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

وفشل الأهلي بذلك في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب الذي خاض 16 مباراة.