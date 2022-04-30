ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يقتنص تعادلا قاتلا من سيراميكا كليوباترا

واصل الأهلي ترنحه في الدوري المحلي بعد تعادله أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري المصري.

سجل هدف سيراميكا كليوباترا الأول باسم مرسي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

في حين تعادل للأهلي محمد مجدي ”أفشة“ في الدقيقة 101 من ركلة جزاء، احتسبت للفريق في الوقت القاتل.

وامتدت المباراة لأكثر من 100 دقيقة وسط جدل تحكيمي حول صحة ضربة جزاء الأهلي في اللحظات الأخيرة نتيجة التحام بين محمد محمود لاعب الأهلي وأحمد محسن لاعب سيراميكا.

ضربة الجزاء التي حصل عليها #الأهلي في الدقيقة الأخيرة ليتعادل أمام #سيراميكا_كليوباترا بهدف لكل فريق في الدوري المصري pic.twitter.com/8m5x7KBWXC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وكان الأهلي قد تعثر في الجولة الماضية بتعادله السلبي مع طلائع الجيش.

وفشل الأهلي بذلك في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب الذي خاض 16 مباراة.

ويأتي سيراميكا، الذي فاز في الجولة الماضية بشكل مفاجئ 1-صفر على بيراميدز ثالث الترتيب، في المركز 13 برصيد 18 نقطة.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الأهلي على وسط الملعب خاصة في النصف ساعة الأولى، إلا أن الهجمات لم تمثل أي خطورة، قبل أن يحاول سيراميكا كليوباترا السيطرة ولكن دون خطورة أيضًا.

وحاول سيراميكا كليوباترا في النصف الساعة الأولى من المباراة السيطرة ومنع الخطورة عن الثلث الأخير من الملعب، بالتكتل الدفاعي في وسط الملعب، والاعتماد على تهديد مرمى الأهلي عن طريق شريف دابو ومحمد إبراهيم.

واستمر الأهلي في ضغطه من أجل فتح المساحات في دفاعات سيراميكا المتكتل في وسط ملعبه، إلا أن الفرص التي أتيحت للأهلي لم تكن ذات خطورة.

وسدد محمود وحيد كرة خطيرة في الدقيقة 43، إلا أن الدفاع تدخل وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية، ليتواصل التعادل السلبي بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني دفع موسيماني، مدرب الأهلي، بكل تغييراته في محاولة لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 87 سجل باسم مرسي هدفا قاتلا، بعدما استلم عرضية رائعة وضعته في مواجهة محمد الشناوي، حارس الأهلي، ليسكن الكرة الشباك.

واستمرت معاناة الإسماعيلي وخسر 1-صفر أمام طلائع الجيش بهدف أحمد سمير، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز 16، وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وحقق الاتحاد السكندري فوزه الأول في تسع مباريات، وتفوق 3-صفر على عشرة لاعبين من غزل المحلة ليصبح رصيده 19 نقطة بالمركز 12.