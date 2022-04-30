مصر تطلب إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب محايد.

وأقام الكاف نهائي دوري الأبطال في آخر نسختين في مباراة واحدة حاسمة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين.

🔴 | بيان اعلامي

اتحاد الكرة يخاطب كاف لاختيار " ملعب محايد " لنهائي أبطال أفريقيا ….. ⬇️⬇️

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف – بشكل رسمي ، أثناء سريان بطولتي -دوري الأبطال و الكونفدرالية – للتشديد على ضرورة pic.twitter.com/mokIE6sGqz — EFA.eg (@EFA) April 29, 2022

وتفوق الأهلي على غريمه المحلي الزمالك في نهائي أقيم بالقاهرة، بينما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي، الموسم الماضي، في مباراة واحدة أقيمت في المغرب.

وذكرت تقارير أن الكاف ينوي إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب هذا الموسم أيضًا، لكن الاتحاد الأفريقي لم يعلن شيئًا بشكل رسمي.

وقال الاتحاد المصري في بيان إنه خاطب الكاف، وطالب بإقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب محايد بعيدًا عن الأطراف الأربعة لقبل النهائي.

وأضاف: ”يؤكد الاتحاد المصري تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي، مصر، والجزائر، والمغرب، وأنغولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور“.

وبلغ الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال، حيث سيواجه وفاق سطيف الجزائري، بينما يلعب الوداد المغربي في المواجهة الأخرى أمام بترو أتلتيكو الأنغولي.

وسيقام نهائي دوري الأبطال، قرب نهاية مايو/ أيار المقبل.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علمًا بأن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجًا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقًا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.