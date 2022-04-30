رياضة

مصر تطلب إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 6:23 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 7:15 GMT

مصر تطلب إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد

نهائي دوري الأبطال سيقام قرب نهاية مايو/ أيار المقبل.

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب محايد.

وأقام الكاف نهائي دوري الأبطال في آخر نسختين في مباراة واحدة حاسمة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين.

وتفوق الأهلي على غريمه المحلي الزمالك في نهائي أقيم بالقاهرة، بينما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي، الموسم الماضي، في مباراة واحدة أقيمت في المغرب.

وذكرت تقارير أن الكاف ينوي إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب هذا الموسم أيضًا، لكن الاتحاد الأفريقي لم يعلن شيئًا بشكل رسمي.

وقال الاتحاد المصري في بيان إنه خاطب الكاف، وطالب بإقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب محايد بعيدًا عن الأطراف الأربعة لقبل النهائي.

وأضاف: ”يؤكد الاتحاد المصري تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي، وهي، مصر، والجزائر، والمغرب، وأنغولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور“.

وبلغ الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال، حيث سيواجه وفاق سطيف الجزائري، بينما يلعب الوداد المغربي في المواجهة الأخرى أمام بترو أتلتيكو الأنغولي.

وسيقام نهائي دوري الأبطال، قرب نهاية مايو/ أيار المقبل.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علمًا بأن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجًا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقًا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play