مرتضى منصور: التحقيق مع أحمد شوبير والهيئة الوطنية للإعلام تمنعه من ذكر اسم الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أن الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام قامت بإجراء تحقيق عاجل مع أحمد شوبير المذيع في قناة ”أون تايم سبورت“.

وأصدر ”مرتضى“ بيانًا قال فيه إن التحقيق جاء بسبب قيام شوبير بما أسماه ”بث الفتنة بين جماهير الزمالك، والأهلي، والمصري، والإسماعيلي، والاتحاد“.

وأكد ”مرتضى“ أنه تقدم بشكوى ضد ”شوبير“، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من قِبل الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وتم التنبيه عليه بأن يمتنع عن ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالسلب أو الايجاب في برامجه.

واختتم: ”قام السيد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد سيف الوزيري، بالاتصال بالمستشار مرتضى منصور، وأبلغاه أنه تم أخذ تعهد على شوبير بعدم ذكر اسم الزمالك بالإيجاب أو السلب“.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومقدم البرامج، قد هاجم محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت، مساء الخميس، في الدوري المصري الممتاز، وشهدت فوز الفريق الأبيض.

وأكد ”شوبير“ عبر صفحته الرسمية على صدور قرارات قاسية ضد الحكم محمد معروف الذي أدار مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت، أمس، وانتهت بفوز الأبيض بثنائية لهدف.

غضب شديد داخل لجنة الحكام من الحكم محمد معروف قرارات قاسيه في انتظاره .. الكلام بجد والمصدر مسئول وموثوق — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 29, 2022

وكان النادي المصري قد قرر التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف.

واستمرت انتصارات الزمالك بعدما عدَّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وواصل الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري عن منافسه التقليدي الأهلي بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 13 مباراة.

وتوقف رصيد المصري عند 19 نقطة من 14 مباراة في المركز التاسع.