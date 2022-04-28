ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يفوز على المصري ويواصل الابتعاد بالصدارة

واصل الزمالك انتصاراته بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المصري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق ياسر حمد الذي استقبل ركلة حرة أرسلها إلياس الجلاصي من الناحية اليمنى، ليسددها حمد برأسية قوية على يسار محمد أبو جبل حارس الزمالك.

ونجح أحمد سيد زيزو في إدراك التعادل للزمالك مع الدقيقة 61 من ركلة حرة سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى أحمد مسعود حارس المصري.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف ليواصل تصدره قائمة هدافي الدوري.

وتمكن البديل سيف الدين الجزيري من مضاعفة النتيجة للزمالك بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76 مستقبلا عرضية أحمد فتوح برأسية داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مسعود.

"يا ولد يا ولد" 🗣️ ياسر حمد يسجل الهدف الأول للمصري من رأسية متقنة والـ "VAR" يؤكد الهدف ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا 👈 https://t.co/gK15i1ex7l pic.twitter.com/vTLoOBecXs — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 28, 2022

"أحمد السيد زيزو مُرعب.. على طريقة أحمد الأحمر" 🗣️ زيزو يسجل التعادل للزمالك من ركلة حرة مباشرة ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا 👈 https://t.co/gK15i1ex7l pic.twitter.com/vTae8rRcOF — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 28, 2022

سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك من رأسية بعد عرضية من أحمد فتوح ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا 👈 https://t.co/gK15i1ex7l pic.twitter.com/5NK9AQ3Dey — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 28, 2022

وواصل الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري عن منافسه التقليدي الأهلي، بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 13 مباراة.

وتوقف رصيد المصري عند 19 نقطة من 14 مباراة في المركز التاسع.