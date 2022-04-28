رياضة

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يفوز على المصري ويواصل الابتعاد بالصدارة
تاريخ النشر: 28 أبريل 2022 21:40 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2022 21:50 GMT

ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يفوز على المصري ويواصل الابتعاد بالصدارة

واصل الزمالك انتصاراته بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. تقدم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

واصل الزمالك انتصاراته بعدما عدل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المصري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق ياسر حمد الذي استقبل ركلة حرة أرسلها إلياس الجلاصي من الناحية اليمنى، ليسددها حمد برأسية قوية على يسار محمد أبو جبل حارس الزمالك.

ونجح أحمد سيد زيزو في إدراك التعادل للزمالك مع الدقيقة 61 من ركلة حرة سكنت أعلى الزاوية اليسرى لمرمى أحمد مسعود حارس المصري.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف ليواصل تصدره قائمة هدافي الدوري.

وتمكن البديل سيف الدين الجزيري من مضاعفة النتيجة للزمالك بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76 مستقبلا عرضية أحمد فتوح برأسية داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مسعود.

وواصل الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري عن منافسه التقليدي الأهلي، بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة من 16 مباراة بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 13 مباراة.

وتوقف رصيد المصري عند 19 نقطة من 14 مباراة في المركز التاسع.

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