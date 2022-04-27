تعليق مثير من مرتضى منصور بعد حكم حبسه (فيديو)

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يرفض التعليق على قرار المحكمة الاقتصادية بالحكم بحبسه عامين وتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأصدرت المحاكم الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، حكما بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك، لمدة سنتين، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال مرتضى في فيديو عبر قناته الرسمية: ”لا تعليق على أحكام القضاء.. ولكني طلبت في وقت سابق رد المحكمة لأنني عرفت أنه سيصدر حكم بحبسي“.

وأعاد مرتضى الحديث مرة أخرى عن هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي للأهلي المصري قائلا: ”مَن حصل على ساعات وملايين من تركي آل الشيخ يجلس في بيته مكرما، وأنا من تبرعت بأمواله لنادي الزمالك تتم محاكمتي“.

وأضاف: ”يبدو أن فوز الزمالك بالألقاب في كل الألعاب أثار غضب البعض، ولا أدرى لماذا لم يتم الحكم في قضايا مماثلة قمت برفعها ضد أشخاص أساءوا لي، خاصة وأن أحد الأشخاص الذي ترافع في قضايا اليوم اتهمني في وقت سابق بالشذوذ الجنسي ولم تتم معاقبته“.

وعن خطواته القادمة بعد قرار حبسه قال: ”الحكم لا يزال في الدرجة الأولى من التقاضي وسيتم الاستئناف ضده.. لديّ ثقة في الله تعالى وقضاء مصر العظيم، بأنني سأحصل على حقي“.

واختتم: ”سأعقد مؤتمرا صحفيا عقب عيد الفطر المبارك؛ لأكشف تفاصيل مثيرة عن حسن مصطفى وآخرين يعملون ضدي، ومن يتلقون التعليمات من الهارب علاء صادق لإشعال الفتنة“.

قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري، يوم الأربعاء، أن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي كان قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جُنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

وأضاف أن القضية الثانية تحمل رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية.

وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.