حكمان قضائيان بحبس مرتضى منصور عامين لسب وقذف محمود الخطيب

قضت محكمة جنح الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في قضيتين رفعهما محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وبحسب بيان من النادي الأهلي حرك الخطيب دعوى قضائية، بعد قيام مرتضى منصور بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية.

وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.

كان مرتضى منصور قد أعلن عن حصوله على البراءة في أكثر من دعوى قضائية حركها محمود الخطيب ضده.

ولم يصدر مرتضى منصور تعليقا حول الأحكام القضائية الجديدة بعد.