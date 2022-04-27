اتحاد كرة السلة يقر بأحقية الزمالك في كأس مصر بعد مرور 47 عاما

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة اعتماد أحقية نادي الزمالك في لقب بطولة كأس مصر لموسم 1974/1975.

وبحسب بيان من اتحاد كرة السلة المصري فإنه ”خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي أقيم يوم الإثنين الماضي تقرر إضافة بطولة كأس مصر موسم 1974/1975 لسجل بطولات نادي الزمالك بشكل رسمي“.

كان اتحاد السلة المصري قد نشر توثيقا لعدد بطولاته دون إضافة كأس مصر لموسم 1974/1975 ضمن بطولات نادي الزمالك، وهو ما خلق غضبا بين مسؤولي وجماهير النادي الأبيض.

وقدم نادي الزمالك مستندات تثبت حصوله على اللقب، وهو ما دفع اتحاد كرة السلة لإعادة فتح ملف تلك البطولة من جديد.

وقال اتحاد السلة إنه بعد استعراض المستندات المقدمة من نادي الزمالك، وجه مجلس الإدارة بإضافة وإثبات بطولة كأس مصر في نسخة 74/75 لسجل بطولات نادي الزمالك ليصبح رصيده في عدد مرات التتويج باللقب 12 بطولة.

وبهذا، يصبح سجل نادي الزمالك في كأس مصر كالتالي:

موسم 74-75

موسم 78-79

موسم 79-80

موسم 80-81

موسم 90-91

موسم 96-97

موسم 97-98

موسم 99-2000

موسم 2000-2001

موسم 2001-2002

موسم 2002-2003