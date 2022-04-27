رياضة

اتحاد كرة السلة يقر بأحقية الزمالك في كأس مصر بعد مرور 47 عاما
تاريخ النشر: 27 أبريل 2022 14:23 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2022 14:45 GMT

اتحاد كرة السلة يقر بأحقية الزمالك في كأس مصر بعد مرور 47 عاما

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة اعتماد أحقية نادي الزمالك في لقب بطولة كأس مصر لموسم 1974/1975. وبحسب بيان من اتحاد كرة السلة

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة اعتماد أحقية نادي الزمالك في لقب بطولة كأس مصر لموسم 1974/1975.

وبحسب بيان من اتحاد كرة السلة المصري فإنه ”خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي أقيم يوم الإثنين الماضي تقرر إضافة بطولة كأس مصر موسم 1974/1975 لسجل بطولات نادي الزمالك بشكل رسمي“.

2022-04-62c0dd44-1ca3-4fcc-8970-35c7a870c1ac-300x290

كان اتحاد السلة المصري قد نشر توثيقا لعدد بطولاته دون إضافة كأس مصر لموسم 1974/1975 ضمن بطولات نادي الزمالك، وهو ما خلق غضبا بين مسؤولي وجماهير النادي الأبيض.

وقدم نادي الزمالك مستندات تثبت حصوله على اللقب، وهو ما دفع اتحاد كرة السلة لإعادة فتح ملف تلك البطولة من جديد.

وقال اتحاد السلة إنه بعد استعراض المستندات المقدمة من نادي الزمالك، وجه مجلس الإدارة بإضافة وإثبات بطولة كأس مصر في نسخة 74/75 لسجل بطولات نادي الزمالك ليصبح رصيده في عدد مرات التتويج باللقب 12 بطولة.

2022-04-dffbe54f-1cf4-49a5-9588-e3c824261b4d-152x300

وبهذا، يصبح سجل نادي الزمالك في كأس مصر كالتالي:
موسم 74-75
موسم 78-79
موسم 79-80
موسم 80-81
موسم 90-91
موسم 96-97
موسم 97-98
موسم 99-2000
موسم 2000-2001
موسم 2001-2002
موسم 2002-2003

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play