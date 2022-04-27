أسطورة ليفربول يحذر محمد صلاح من التفكير في المال فقط

ستصل المواجهة بين ليفربول وهدافه محمد صلاح إلى ذروتها في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث حذر جون بارنز مهاجم ليفربول السابق النجم المصري بضرورة التفكير في كافة الأمور المحيطة بتجديد عقده وهو يفكر في مستقبله.

وصرح صلاح علنًا أنه يريد تمديد عقده مع ليفربول الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023. ومع ذلك، هناك اقتراحات بأن اللاعب ووكيله والنادي من غير المرجح أن يجدوا أرضية مشتركة في المفاوضات بشأن صفقة جديدة.

وتزعم التقارير أن صلاح ووكيله رامي عباس عيسى يطالبان براتب يبلغ حوالي 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ووصف صلاح مؤخرا المفاوضات بأنها حساسة. لكن من غير المرجح أن يلبي ليفربول هذا الطلب للاعب سيبلغ الثلاثين من عمره خلال شهرين.

وحذر بارنز أسطورة ليفربول صلاح بعد تصريحاته لمجلة GQ، بشأنه أنه لا يطلب ”أشياء مجنونة“، من أنه سيراهن على مستقبله في الملعب إذا غادر أنفيلد سعيًا وراء المزيد من الأموال في مكان آخر. وقد أعلن أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول كان الشخصية الرئيسية في ظهوره كنجم عالمي.

في حديثه حصريًا إلى TEAMtalk، أشار صانع ألعاب ليفربول السابق بارنز إلى أنه من الحكمة بالنسبة لصلاح أن يفكر في طموحاته في الملعب بدلاً من التركيز على الأمور المالية.

وأضاف ”إذا طالب محمد صلاح بشروط مالية في عقده الجديد لا يمكن لليفربول تلبيتها، فسيتعين عليهم الرفض. الأمر بهذه البساطة. لا يمكنك الاستسلام فقط لكل ما يريده اللاعب أو وكيله. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها ليفربول.

”كل ما أود قوله للاعب هو أنه يحتاج إلى النظر إلى الصورة الأكبر لأن محمد صلاح يجب أن يقدر ما لديه في ليفربول. لم يكن ليفعل ما يفعله في ريال مدريد لأن الفريق لن يتم تشكيله حوله. وهذه هي القصة بالنسبة له في كل ناد قد يفكر في الانضمام إليه. إنه شيء يحتاج إلى التفكير فيه عندما يتعلق الأمر بمناقشة العقد.

”سوف ينظر ليفربول في عمره، حوالي 30 عامًا، إلى متى سيبقى في قمة مستواه وما إذا كان بإمكانه البقاء في المستوى الذي هو عليه الآن لمدة أربع سنوات أخرى. كل هذه العوامل ستتم مناقشتها الآن“.

صلاح يجب أن يقدر كلوب

يعتقد بارنز أن صلاح سيستمتع بمزيد من النجاح في مسيرته إذا استمر في العمل مع كلوب في ليفربول. ويقول إن المدير الفني الألماني بارع في تحقيق أقصى استفادة من الموارد التي يتعين عليه العمل معها.

وأضاف بارنز ”لم يحصل كلوب على أكبر قدر من المال لإنفاقه. لكنه يحقق الاستفادة القصوى من ما لديه. كثيرا ما تسمع الناس يقولون إن لديه ميزانية محدودة في ليفربول، لكن هذا ليس صحيحا. لقد أنفق الكثير من المال. الفرق هو أنه ليس لديه ميزانية غير محدودة مثل مانشستر سيتي.

”لذا ما كان عليه أن يفعله هو الإنفاق بحكمة. لم تكن روح ليفربول أبدًا هي شراء أفضل اللاعبين، وقد حصل كلوب على اللاعبين المناسبين في المراكز المناسبة لتحقيق النجاح الذي تمتع به.

”لا أتذكر ارتباط ريال مدريد مع لويس دياز، لكن انظر إلى التأثير الذي أحدثه في ليفربول. الشيء نفسه مع ديوغو جوتا. من كان يبحث عن توقيعه من ولفز؟ لقد كان توقيعا رائعا.

”صلاح كان شخصًا آخر لم يكن أحد ينظر إليه وقد أصبح نجما كبيرا في ليفربول. الآن نقول إنهم لاعبون من الطراز العالمي. هذا كله يعود إلى كلوب والطريقة التي يستغلهم بها في فريقه.

”إنه يرى لاعبا يمكن أن يتناسب مع أسلوبه في اللعب ويحصل على أفضل ما لديه. إنها مهارة رائعة. إنه يعمل أيضًا مع لاعبين في التدريبات ويجعلهم أفضل، وهذا ليس شيئًا نراه طوال الوقت.

”انظروا إلى مانشستر يونايتد. لديهم بعض اللاعبين الرائعين هناك، لكنهم لم يتحسنوا خلال فترة وجودهم في يونايتد. هذا يرجع إلى الإدارة والمكانة في النادي التي لا تساعدهم.

”الأمر مختلف مع كلوب وليفربول. لديهم صيغة ناجحة. أحد أفضل المدربين في العالم، ولاعبو ليفربول يجب أن يقدروا أنهم في نادٍ رائع وفي الوقت المناسب“.