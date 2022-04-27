تحديد جدول مباريات الدوري المصري من الجولة الـ18 حتى الـ23.. وموعد قمة الأهلي والزمالك

حددت رابطة الأندية المحترفة، يوم الأربعاء، جدول مباريات الدوري المصري من الجولة الثامنة عشرة إلى الثالثة والعشرين، حيث استقرت على إعلان باقي المواجهات في شهر يونيو المقبل.

وتنتهي منافسات الدور الأول للدوري، يوم الأحد المقبل، بختام الجولة السابعة عشرة.

وتستأنف مباريات الدوري يوم 6 مايو المقبل بمواجهة الإسماعيلي ضد المصري المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة كما تقام أيضاً مواجهة سموحة ضد بيراميدز في نفس اليوم المؤجلة من الجولة ذاتها.

وتنطلق مواجهات الجولة الثامنة عشرة للدوري يوم 9 مايو المقبل، وتم تأجيل لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية لارتباطات الفريق الأحمر بخوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائري.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري بمواجهة البنك الأهلي على ملعب المقاولون العرب يوم 18 مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة.

ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة يوم 25 مايو المقبل، ثم يلعب ضد المقاولون العرب يوم 29 من نفس الشهر، ولكن قد يتم تأجيل اللقاءين حال تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر خلال الفترة من 22 إلى 29 من الشهر المقبل.

وحددت رابطة الأندية موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري بالجولة العشرين التي تم تأجيلها إلى يوم الأحد 19 يونيو المقبل على ملعب السلام بالقاهرة.

وكانت مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 5-3.

وتم إعلان مباريات الجولة الـ 23 للدوري التي يسدل الستار عليها يوم 29 يونيو المقبل بمواجهة الأهلي وسموحة باستاد الإسكندرية.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البطولة، إذ يعود الأهلي إلى منافسات الدوري المصري، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتخطى الأهلي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويطمح الأهلي إلى تقليص الفارق بينه وبين الزمالك متصدر البطولة، حيث يقع الأهلي ثانياً برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الـ35 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.