بيراميدز يعلن رسميا تعيين تاكيس جونياس مدربا جديدا للفريق

أعلن نادي بيراميدز رسميا تعيين اليوناني تاكيس جونياس مديرا فنيا جديدا للفريق، عقب رحيل إيهاب جلال لتولي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وسيبدأ جونياس، البالغ 50 عاما، مهام عمله الجديد مساء اليوم في مران بيراميدز على ملعب 30 يونيو، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء.

وقال ممدوح عيد رئيس بيراميدز، في بيان، إن تجربة جونياس الأولى مع الفريق ”كانت ناجحة في الموسم الماضي وقدم خلالها مباريات مميزة، وهو ما طرح فكرة عودته للنادي“.

وقاد جونياس فريق بيراميدز في 12 مباراة، فاز في 5 منها وخسر مرة واحدة.

وودع بيراميدز الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام مازيمبي بهدفين دون رد في إياب ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يبدأ إيهاب جلال رحلته مع منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا، التي سيتواجد فيها الفراعنة مع إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وكان إيهاب جلال قد تولى تدريب بيراميدز منذ سبتمبر 2021، وقاد الفريق في 25 مباراة بكافة البطولات، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 5 وتلقى 4 هزائم، وسجل الفريق 33 هدفا واستقبل 16 هدفا.

استمتعوا بأهدافنا تحت قيادة تاكيس جونياس في ولايته الأولى مع الفريق. ⚽️📽#بيراميدز pic.twitter.com/V2Tp7yEiDP — Pyramids FC (@pyramidsfc) April 25, 2022

تعرض إيهاب جلال للهزيمة مع بيراميدز في 4 مباريات فقط، كانت أمام الأهلي (3-0) والزمالك (3-2) في بطولة الدوري المصري، وأهلي طرابلس (1-0) ومازيمبي (2-0).

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بعد مرور 13 جولة، حيث حقق الفريق 9 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.