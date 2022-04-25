الأهلي يكشف عن رد اتحاد الكرة بخصوص طلبه حكاما أجانب

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن تلقي إدارة النادي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يرد فيه على طلبات النادي فيما يخص طلبه حكاما أجانب لمباراتي النادي الأحمر مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

كان النادي الأهلي قد خاطب اتحاد الكرة لاستقطاب حكام أجانب لمباراتي الفريق مع سيراميكا كليو باترا وطلائع الجيش مشترطا أن تكون أطقم التحكيم من الدوريات الخمس الكبرى.

ونشر الأهلي المصري رد اتحاد الكرة الذي جاء كالآتي: “ اعتذرت الاتحادات الأوروبية الخمسة (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي – الفرنسي) المذكورة في خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

وتابع اتحاد الكرة: ”اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم“.

وواصل: ”إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد.. لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت“.

وطلب الناي الأهلي خلال خطابه لاتحاد الكرة تحديد موعد الجولات المتبقية من الدوري المصري، وهو ما رد عليه الاتحاد: ”رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري“.

كما طلب اتحاد الكرة المصري من الأهلي موافاته بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيه المواعيد المتبقية من جدول الدوري من رابطة الأندية المحترفة.