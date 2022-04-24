وائل جمعة يواصل هجومه على موسيماني: لم يطور أداء اللاعبين.. وأتمنى تجديد طموحه خارج الأهلي

واصل وائل جمعة لاعب الأهلي السابق؛ المدير الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، هجومه على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على الرغم من تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.

وكان جمعة قد هاجم موسيماني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة قائلا: ”تغييرات موسيماني غير مفهومة وارتباك كعادته، ولكن روح الفريق هي كانت سبب التأهل“.

وأضاف: ”السيناريو الذي غامر به موسيماني غير جيد، وهو مدرب محظوظ بتدريبه للأهلي“.

وتعرض وائل جمعة لهجوم شديد من بعض جماهير الأهلي، التي عبرت عن غضبها من الهجوم على موسيماني، خاصة أنه وصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي، فضلا عن الفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، منهما مرة على حساب الزمالك المنافس التقليدي.

ورد وائل جمعة على هذا الهجوم وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلا: ”الأهلي يقدر يحقق أرقاما أفضل من اللي عملها موسيماني مع أي مدرب آخر لأنه عنده ”لعيبة“ على مستوى عال، لكن مش معنى كده أني أتمنى الأهلي يخسر عشان موسيماني يمشي، موسيماني لو فاز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة، أتمنى أن يجدد طموحه مع فريق آخر“.

وأضاف: ”وفاق سطيف أخرج عملاقا أفريقيا وهو الترجي، الأهلي بيعرف يحترم منافسيه بشكل جيد أهم شيء موسيماني يظبط أموره مع الأهلي لأننا نستحق أداء أحسن من كده الرجاء مش النسخه الأفضل لكن موسيماني محسسنا أن الأهلي فريق صغير عندنا لعيبة كويسة، منهم 2 مهاجمان يجلسان على الدكة“.

وواصل: ”لو مفيش ”لعيبة“ كويسة في الأهلي هقولك أنا عاوز نتيجة بس لكن إحنا عندنا ”لعيبة“ كويسة ولازم يكون الأداء أحسن من كده، الأهلي مش فريق ضعيف، إدارة الأهلي ساكتة عشان موسيماني بيكسب بس“.

واختتم: ”الشحات كان أفضل لاعب وخرج، تغيير عبد المنعم عمل لخبطة أنا مشفتش موسيماني طور أداء فردي لأعي لاعب منذ بداية تعاقده مع الأهلي، عاوز أشوف الأهلي أحسن من كده أداء ونتيجة مش عاوز الأهلي يخسر عشان موسيماني يمشي، لا طبعا لكن بتمنى إنه يكسب بأداء أحسن من كده“.

اللي مش عارف قيمة ومكانة الاهلي .. احنا مش بنحب الاهلي علشان بيكسب بس. #وائل_جمعة pic.twitter.com/pHhJfo5Tgp — Wael Gomaa (@WaelGomaa) April 24, 2022

وبلغ الأهلي المصري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الجمعة، بعدما خرج متعادلا من ميدان الرجاء الرياضي المغربي بهدفٍ لمثله في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.

تقدم الرجاء أولا بهدف أحرزه الكونغولي فابريس نجوما بعد كرة مرفوعة من عبدالإله مدكور تابعها الأول برأسه في المرمى عند الدقيقة 5.

وسنحت للأهلي فرصة تعديل النتيجة سريعا غير أن الحارس أنس الزنيتي تصدى لركلة جزاء نفذها التونسي علي معلول في الدقيقة 17.

ومن ركلة زاوية لعبها معلول أدرك المدافع محمد عبد المنعم التعادل برأسية قوية هزت شباك الرجاء مع حلول الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة واصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بعد أن كان قد انتصر ذهابا في ملعبه بهدفين لواحد.

ويواجه الأهلي في الدور القادم فريق وفاق سطيف الجزائري الذي حجز بطاقة العبور عقب فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدفٍ دون مقابل.