نائب رئيس المريخ السوداني: الأهلي وعدنا بمحترفين وخسارة مباراة مقابل الموافقة على اللعب في القاهرة (فيديو)

فجّر ”محمد سيد أحمد سر الختم“ نائب رئيس نادي المريخ السوداني، مفاجأة كبيرة بعد زعمه وجود اتفاقية بين إدارتي ناديه ونظيره الأهلي المصري، على تقسيم نقاط مباريات المجموعة في دوري أبطال أفريقيا.

ووقع المريخ السوداني بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمجموعة تضم كلًا من: الأهلي المصر، والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب أفريقي.

ولعب المريخ مبارياته على استاد ”السلام“ في القاهرة، ومنها مباراتاه مع الأهلي المصري.

وكان المريخ السوداني تلقى الخسارة على يد الأهلي المصري ذهابًا وإيابًا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال نائب رئيس المريخ السوداني في فيديو تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ”تلقينا وعودًا بأن الأهلي سيتغلّب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي ذهابًا وإيابًا، ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه حال لعب المباراتين في القاهرة“.

وأضاف: ”لم يتوقف الأمر على نقاط إحدى المباريات، بل وعدت إدارة الأهلي بتقديم هدية للمريخ عبارة عن لاعبيْن محترفيْن، فضلًا عن استضافة مجانية للبعثة في القاهرة، في حال الموافقة على اللعب في مصر“.

وواصل: ”وافقنا بسبب تلك المغريات، وتلك هي الفائدة التي سنجنيها من اللعب في مصر“.

واستنكر ”سر الختم“ تنصل إدارة الأهلي من وعودها، قائلًا: ”عندما جاء موعد الانتقالات لم تتحقق تلك الوعود، وهو ما جعلني أدخل في جدال مع رئيس النادي حازم مصطفى في ملعب المباراة خاصة بعد هزيمتنا الأولى من الأهلي“.

وقال سر الختم لرئيس المريخ، وفقًا للتسريب: ”الوعود التي قدمها لنا الأهلي لم ينفّذ منها شيء“.

وكشف نائب رئيس المريخ: ”اتخذنا قرارًا عقب التنصل من تلك الوعود بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة بأن نلعب مباراة الإياب أمام الأهلي في السودان، لكن البعض عارض ذلك بأن هذا القرار سيدخل الرئيس حازم مصطفى في إحراج مع إدارة الأهلي المصري“.

وشدد على أن اتخاذ هذ القرار كان سيصب في مصلحة المريخ، خاصة أن المباراة أمام الأهلي في حال تم نقلها إلى السودان احتمال فوز المريخ فيها وارد، مؤكدًا: ”إذا لعبنا في مصر سنخسر المواجهة، لأن الصراع أصبح الآن على التأهل بين الفريقين“.

وكان ”سر الختم“ وباقي أعضاء المجلس يرغبون بنقل المباراة للسودان لرغبتهم في الفوز بها، خاصة أن المتأهل سيجني مليون دولار“

وواصل نائب رئيس المريخ السوداني كشف الاتفاقيات، قائلًا: ”جلست مع رئيس الهلال هشام السوباط، وتحدثت معه عن وعده بموافقته أن يلعب المريخ على ملعب الهلال، وجاء الرد منه بأن الوعد ما زال قائمًا“.

وأضاف: ”على الرغم من الاتفاق على اللعب في السودان، خرج المدير العام لينفي قرار مجلس الإدارة بلعب المريخ في السودان، وأن الفريق سيلعب في مصر، وخاطب الاتحاد الأفريقي بأن المريخ سيلعب المباراة على ملعب السلام دون علم مجلس الإدارة، ما تسبب بغضب إدارة الهلال“.