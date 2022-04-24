جماهير مازيمبي تقتحم الملعب بعد نهاية مباراة بيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

اقتحمت مجموعة من جماهير مازيمبي الكونغولي ملعب ناديه عقب نهاية مباراة بيراميدز المصري اليوم الأحد في جولة الإياب لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبمجرد إطلاق الحكم البوتسواني جوشوا بوندو صافرة نهاية اللقاء بفوز مازيمبي بنتيجة 2-0، اندفع عدد من مشجعي مازيمبي إلى أرضية الملعب للاحتفال بفوز الفريق وحاول بعض المشجعين الاعتداء على لاعبي بيراميدز.

واشتبك لاعبو بيراميدز مع جماهير مازيمبي قبل دقائق من نهاية اللقاء بعد أن ألقى المشجعون الزجاجات الفارغة تجاه عبدالله السعيد قائد بيراميدز أثناء تنفيذ رمية تماس.

وطالب لاعبو بيراميدز الحكم بالتدخل لحمايتهم ولكن بوندو طلب استئناف اللعب وسط غياب أفراد أمن الملعب لتتطور الأمور إلى اشتباكات كلامية بين اللاعبين وجماهير مازيمبي كما أن بعض لاعبي بيراميدز ألقوا الزجاجات تجاه الجماهير.

وودع بيراميدز، منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

وتأهل مازيمبي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما فرض التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

من جانبه، شن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز هجوما عنيفا على طاقم التحكيم قائلا: ”حكم اللقاء ومساعدوه ساعدوا مازيمبي في تحقيق الفوز بسبب قراراتهم العكسية والتغاضي عن العديد من القرارات والإنذارات، وفي المقابل كان يشهر البطاقات بصورة مستمرة في وجه لاعبي بيراميدز والجهاز الفني، وجميع قراراته كانت لصالح المنافس“.

وأشار إلى أن لاعبي مازيمبي لم يتحلوا بالروح الرياضية في كل أوقات المباراة، وتعرض أكثر من لاعب من الفريق للضرب والإصابة دون تدخل من الحكم، ومن لعب كرة القدم يعلم جيدا كيف يكون الحكم موجهاً لصالح فريق بعينه وقراراته جميعا كانت موجهة لصالحه.

وأضاف: ”كل أفريقيا تعلم ما هو الوضع السيئ الذي تعيشه جميع الفرق في ملعب مازيمبي من ضغط على الحكام وضغط جماهيري وملعب سيىء وأجواء لا يمكن فيها لعب كرة القدم التي نعرفها“.

وأشار إلى أن الوضع سيئ في لوبومباشي وعلى الكاف أن يتدخل لإنهاء ما يعانيه المنافسون في هذا الملعب.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز لشبكة ”إرم نيوز“ إنها بصدد التقدم بشكوى ضد نادي مازيمبي بسبب أحداث الشغب التي شهدها اللقاء وعدم توفير حماية للفريق.

وأشار إلى أن إدارة بيراميدز بصدد إعلان هوية المدير الفني الجديد الذي يقود الفريق خلفاً للمدرب إيهاب جلال الذي سيرحل لقيادة منتخب مصر.

وأكد أن إدارة بيراميدز توصلت لاتفاق مع إيهاب جلال لفسخ التعاقد بالتراضي قبل لقاء مازيمبي لتكون هذه المواجهة الأخيرة مع الفريق.

وأوضح أن هناك مفاضلة بين عدة مدربين ولكن تبقى أسهم اليوناني تاكيس جونياس مدرب الفريق السابق الذي سبق له قيادة بيراميدز في الموسم الماضي الأكبر خاصة أن هناك ترحيبا من جونياس بالعودة لتولي المهمة.