مازيمبي يهزم بيراميدز ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

تأهل نادي مازيمبي من جمهورية الكونغو إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه 2/0 على ضيفه بيراميدز المصري في إياب دور الـ8 من البطولة، اليوم الأحد.

وجاء هدفا مازيمبي في الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 34 عبر كريستيان كوامي كوفي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وجيفت كيتامبالا في الدقيقة 43، أيضا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستفاد مازيمبي من نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتأهل إلى نصف النهائي.

وفي وقت لاحق، يلعب أورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا مع سيمبا من تنزانيا، والأهلي طرابلس الليبي مع مواطنه الاتحاد.

ونال الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، علما أن الصفاقسي أكثر من نال اللقب (ثلاث مناسبات)، مقابل لقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي.