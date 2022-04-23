الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ18 على حساب الرجاء المغربي

تأهل الأهلي المصري، حامل لقب آخر نسختين، إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن فرض التعادل 1-1 على مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية اليوم الجمعة.
افتتح الرجاء التسجيل مبكرا وسط تشجيع حماسي بالمدرجات الممتلئة من ضربة رأس فابريس نجوما بالدقيقة الخامسة بعد خطأ من لاعب الوسط أليو ديانغ.
هدف #الرجاء الأول في مرمى #الاهلي المصري .#الرجاء_الاهلى #دوري_أبطال_أفريقيا
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2022
وتراجع أصحاب الضيافة رغم الهدف ونال الأهلي ركلة جزاء حين تعرض حسين الشحات لعرقلة لكن الحارس أنس الزنيتي تصدى لركلة علي معلول في الدقيقة 17.
وعوض معلول الركلة الضائعة بصناعة هدف التعادل من ركلة ركنية حولها المدافع محمد عبد المنعم برأسه إلى الشباك قبل نهاية الشوط الأول.
واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا 2-1 في القاهرة ليتأهل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري الذي أطاح بالترجي التونسي.
علي معلول لاعب #الأهلي الذي قليلا ما يُهدر ضربة جزاء .. يفشل في تسجيل هدفًا بتألق أنس الزنيتي حارس #الرجاء pic.twitter.com/qYmVt6ug6F#الاهلي_الرجاء
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2022
الأهلي يمرّ بجانب توقيع الهدف الثاني !#دوري_أبطال_أفريقيا #الرجاء_الاهلى #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/W3EP3cyxsA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2022