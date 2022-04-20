حقيقة صدور قرار إعادة مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة المصري لم يتلق أي اخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أو لجنة الانضباط التابعة له، بوجود جلسة غدا لحسم قرار اللجنة في شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نظيره السنغالي لإعادة مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشارت تلك التقارير إلى أن اتحاد الكرة المصري يتابع موقف الملف المصري لدى الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، الا إنه لم يرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة أي معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة كما يتردد في مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة.

وفي حالة رفض لجنة الانضباط إعادة المباراة فهناك ملف سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية، وفق تلك التقارير.

هل يوجد باللوائح ما يدعم إمكانية إعادة مباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم؟ https://t.co/FMj9q7g7UG pic.twitter.com/icevYmXTvH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وكانت بعض الشخصيات ووسائل إعلام مصرية أكدوا صباح الأربعاء أن الفيفا سيصدر خلال ساعات حكمًا بإعادة مباراة مصر والسنغال، والتي شهدت صعود أسود التيرانغا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يوم 31 مارس الماضي، بعد الأحداث التي شابت مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ“إرم نيوز“ إن جمال علام رئيس الاتحاد أرفق ملفًا كاملًا يشمل صورا وفيديوهات للاعتداءات التي وقعت على المنتخب المصري والجماهير، خارج وداخل ملعب المباراة.

وأكد المصدر أن الشكوى تضمنت طلبين من اتحاد الكرة المصري للفيفا، وهما:

أولا: اعتبار منتخب مصر متأهلا بشكل نهائي إلى كأس العالم، بدلا من السنغال، بعد الأحداث والفوضى والشغب المصاحب للمباراة.

ثانيًا: في حالة رفض المقترح الأول تتم إعادة المباراة على ملعب محايد.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم التقارير الرسمية لمباراة السنغال ومصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وإحالة هذه المعلومات إلى لجانه المتخصصة في الانضباط، على خلفية توجيه أشعة ليزر على أعين اللاعبين المصريين خلال ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق السنغالي.