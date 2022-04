محمد صلاح يصحح تصريحاته ويؤكد احترامه لمانشستر يونايتد (فيديو)

اضطر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لإصدار تصحيح وتوضيح لتصريحاته عقب الفوز الكبير على مانشستر يونايتد في أنفيلد 4-صفر يوم الثلاثاء.

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر، مصححا لموقع ”فوتبول ديلي“ ما كان يعنيه بتصريحاته عقب المباراة بشأن أن المباراة كانت سهلة بسبب أداء لاعبي الوسط والدفاع وإنه كان يقصد وسط ودفاع ليفربول وليس مانشستر يونايتد.

وأوضح قائد منتخب مصر ”كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا جعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم“.

I meant our midfield, and our defence, make it easy for us. I was not talking about the Manchester United players whom I respect. https://t.co/WjaQfgZNw6

