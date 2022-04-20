محمد صلاح يصحح تصريحاته ويؤكد احترامه لمانشستر يونايتد (فيديو)

اضطر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لإصدار تصحيح وتوضيح لتصريحاته عقب الفوز الكبير على مانشستر يونايتد في أنفيلد 4-صفر يوم الثلاثاء.

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر، مصححا لموقع ”فوتبول ديلي“ ما كان يعنيه بتصريحاته عقب المباراة بشأن أن المباراة كانت سهلة بسبب أداء لاعبي الوسط والدفاع وإنه كان يقصد وسط ودفاع ليفربول وليس مانشستر يونايتد.

وأوضح قائد منتخب مصر ”كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا جعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم“.

I meant our midfield, and our defence, make it easy for us. I was not talking about the Manchester United players whom I respect. https://t.co/WjaQfgZNw6 — Mohamed Salah (@MoSalah) April 20, 2022

ونقلت محطات تلفزيونية كثيرة تصريحات صلاح بعدما سجل ثنائية لليفربول في مرمى مانشستر يونايتد، حيث قال: ”لقد سهلوا مهمتنا في وسط الملعب والدفاع، كانوا دائما يحاولون منحنا الكرة في موقف لاعب ضد لاعب وهذا جعل المباراة أسهل لنا“.

لكن الكثير من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية ظنت أنه كان يقصد لاعبي مانشستر يونايتد وليس ليفربول، لتخرج التصريحات كما لو كانت إساءة إلى لاعبي المنافس.

وتغلب ليفربول 5-صفر على مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بالدوري في أولد ترافورد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأشار صلاح إلى السجل الدفاعي لفريقه وكذلك الأهداف الغزيرة.

وهذه أول أهداف صلاح من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير/ شباط الماضي وجاءت بعد يوم واحد من تأكيد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول ثقته في عودة اللاعب المصري إلى تسجيل الأهداف في أقرب وقت ممكن.

وعزز صلاح صدارته لقائمة الهدافين برصيد 22 هدفا وبفارق خمسة أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون الليلة.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف في مرمى الإسباني ديفيد دي خيا في مباراة الفريقين في ”أولد ترافورد“ في الدور الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخسر مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه هدافه كريستيانو رونالدو اليوم بسبب وفاة نجله الوليد يوم الإثنين ، بنتيجة 9-صفر في مباراة الذهاب والعودة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام ليفربول.