ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يجتاز الاتحاد السكندري ويبتعد بالصدارة

اقتنص فريق الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف المباراة الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع زيزو رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة هدافي المسابقة بفارق ثلاثة أهداف عن الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد ومروان حمدي مهاجم سموحة ومحمد هلال مهاجم البنك الأهلي ولكل منهم ستة أهدف.

فيما سجل محمد عبد الغني هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 83، ليصل الزمالك للنقطة 35 على قمة جدول الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 15 بالمركز الحادي عشر.

وفي الدقيقة 41 تلقى البوركينابي سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل قوي على أحمد سيد زيزو، استدعى تدخل تقنية الفيديو الذي أكد وجود شبهة التعمد بإيذاء المنافس.

وواصل الزمالك تربعه على جدول ترتيب الدوري، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، ولكن يتبقى للأحمر 3 مباريات أقل من الأبيض.

ويواجه الزمالك في مباراته المقبلة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس بعد القادم، الموافق 28 أبريل 2022.

وفي مباراة أخرى، فاز طلائع الجيش 1-صفر على ضيفه سيراميكا كليوباترا بفضل هدف من عمرو السيسي في الدقيقة 30 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 14 نقطة في المركز 13.