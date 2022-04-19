الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

تجرى اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بمشاركة 48 منتخبا.

وحصل منتخب السنغال لأول مرة في تاريخه على لقب كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في شهري يناير وفبراير الماضيين على أرض الكاميرون.

ومن المنتظر أن تستضيف كوت ديفوار منافسات النسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023:

الموعد والقنوات الناقلة

تجرى مراسم قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتقام مراسم القرعة في جنوب أفريقيا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية بخلاف قناة الاتحاد الأفريقي عبر موقع (يوتيوب).

ويشارك في سحب القرعة سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي ”كاف“ مع لوكاس راديبي نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق بجانب الإيفواري سالومون كالو.

نظام القرعة

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 مشاركة 24 منتخبا بما فيها منتخب كوت ديفوار المستضيف الذي يشارك في التصفيات ولكنه ضمن المشاركة بالبطولة.

وتأهل 48 منتخبا للمرحلة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بعدما أقيمت المرحلة التمهيدية وأسفرت عن خروج موريشيوس وجيبوتي وسيشيل والصومال وتشاد وإريتريا.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام منافسات كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب على مدار 6 جولات لتحديد المتصدر والوصيف لكل مجموعة اللذين يضمنان التأهل.

وفي حالة تساوي منتخبين أو أكثر في رصيد النقاط سيتم الاحتكام إلى قاعدة المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم الأكثر تهديفاً ثم التسجيل خارج الأرض ثم نفس القواعد في المجموعة بالكامل وأخيراً معيار القرعة.

تصنيف المنتخبات

تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 تصنيفات يضم كل تصنيف 12 منتخبا بحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي ”فيفا“ يوم 31 مارس الماضي.

ويصعد منتخب واحد في المجموعة التي تضم منتخب كوت ديفوار بوصفه المستضيف الذي ضمن المشاركة، كما أن الاتحاد الأفريقي أعلن إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي في القرعة رغم صدور قرار بإيقاف أنشطتهما دولياً.

وأمهل الاتحاد الأفريقي منتخبي كينيا وزيمبابوي حتى قبل انطلاق التصفيات في شهر يونيو المقبل بأسبوعين لتسوية أوضاعهما ورفع الإيقاف وإلا سيتم اعتبارهما منسحبين واستكمال المجموعة التي يلعب بها كل منتخب منهما بضم 3 منتخبات فقط.

ويضم التصنيف الأول السنغال (حامل اللقب) والمغرب ونيجيريا ومصر وتونس والكاميرون والجزائر ومالي وكوت ديفوار (المستضيف) وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطية.

ويضم التصنيف الثاني منتخبات جنوب أفريقيا وكاب فيردي وغينيا والجابون وبنين وأوغندا وزامبيا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ومدغشقر وكينيا وسيراليون.

ويضم التصنيف الثالث منتخبات نامبيا وموريتانيا وغينيا بيساو والنيجر وليبيا وموزمبيق ومالاوي وتوجو وزيمبابوي وجامبيا وأنجولا وجزر القمر.

ويضم التصنيف الرابع والأخير منتخبات تنزانيا وأفريقيا الوسطى والسودان ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإي سواتيني وليسوتو وبوتسوانا وليبيريا وجنوب السودان وساو تومي.

المجموعة العربية.. مستحيلة

جاء غياب المنتخبات العربية عن التصنيف الثاني لينهي فكرة وقوع 4 منتخبات عربية في نفس المجموعة.

وربما تشهد القرعة وقوع منتخبين أو 3 عرب في نفس المجموعة، كما أن سيناريوهات القرعة أيضاً قد تشهد وقوع مجموعات قوية.

وتوقع السوداني عبد المنعم مصطفى (شطة)، رئيس الإدارة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرعة قوية ومفاجآت في مشوار التصفيات المؤهلة للكان.

وقال شطة لـ“إرم نيوز“ إن هناك منتخبات بالتصنيف الثالث والرابع قادرة على تحقيق المفاجأة والوصول لنهائيات أمم أفريقيا مثل جزر القمر وأنجولا والسودان وجامبيا وليبيا وموريتانيا.

وأكد أن القرعة ستقام على مدار فترة طويلة تصل إلى 9 أشهر تقريباً، وهو ما يشهد تغييرات في مستويات العديد من المنتخبات المشاركة.